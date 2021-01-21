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تعليم

نتيجة الفرقة الرابعة دور أكتوبر الشعبة الفرنسي بحقوق عين شمس

الخميس 21/يناير/2021 - 07:28 م
صورة من النتيجة
صورة من النتيجة
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حسام الفقي
قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير وفقا لقرار مجلس الوزراء بنظام التعليم عن بعد مشيرا إلى أنه يتم متابعة سير العملية التعليمية بشكل مستمر مشيرا الي انه تم الاعلان عن نتيجة الفرقة الرابعة دور اكتوبر الشعبة الفرنسي.


وأضاف الدكتور ناجي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تم الانتهاء من 95% من المحاضرات سواء بالشكل المباشر أو ونلاين وتستمر الدراسة الفترة الحالية أونلاين فقط موضحا، أن الكلية قامت بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى ما بعد إجازة منتصف العام بناء على قرارات الحكومة، وستقوم الكلية بإعداد الجداول الدراسية مرة أخرى.

وكشف الدكتور ناجي عن كيفية إتمام مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا بعد قرار مجلس الوزراء بتأجيل الامتحانات لمواجهة تفشي فيروس كورونا في ظل الظروف الراهنة.

وأكد أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، لمجابهة جائحة تفشي فيروس كورونا، وتعليق الدراسة بالجامعات وتأجيل كافة الامتحانات والفعاليات والأنشطة للحد من انتشار الفيروس؛ تقرر اتخاذ بعض الإجراءات.

ولفت إلى ضرورة الحد من التواصل المباشر بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية حرصا من إدارة الجامعة على مصالح أبنائها الباحثين من طلاب وطالبات الدراسات العليا خاصة هؤلاء الذين تم تحديد موعد لمناقشة رسائلهم العلمية يرجى اتخاذ اللازم نحو الاقتصار علي حضور لإتمام المناقشة:

1_ المحكمين 
2_ المشرفين 
3_ الطالب 

يأتي ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من توفير أماكن مناسبة وتعقيمها كذلك توفير المطهرات أما بالنسبة إلى طلاب الدراسات العليا الذين لم تحدد لهم مواعيد المناقشة بعد، فيتم تأجيل المناقشة إلى ما بعد يوم 20 فبراير 2021 على أن يتم إسقاط هذه المدة من التسجيل.


وفي سياق اخر قال الدكتور  محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس إن مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته فى 19 /1 / 2021 وافق على مد فترة التقدم للاشتراك فى مسابقة (إعداد خطة تسويقية تواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع)، والتى ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث ، وذلك حتى 20 / 2/ 2021 ( علما بانه قد تم الاعلان مسبقًا عن فتح باب التقدم للمسابقة فى الفترة من 20 /12/2020 وحتى 20/ 1/ 2021).

وأضاف  أن المسابقة تأتى فى إطار اهتمام جامعة عين شمس بتطوير مخرجات البحث العلمى بها والتسويق الجيد لها بالداخل والخارج، وإيمانًا بأن التحول الرقمى بالجامعة يمثل المحرك الرئيسي لكل مجالات الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الجامعة بهدف الوصول إلى تصنيف عالمى متقدم يواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع، وتهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين بالجامعة، والتسويق لمخرجات البحث العلمى للجامعة بالداخل والخارج.

نتيجة الفرقة الرابعة دور أكتوبر الشعبة الفرنسي بحقوق عين شمس
نتيجة الفرقة الرابعة دور أكتوبر الشعبة الفرنسي بحقوق عين شمس
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