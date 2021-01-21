نتيجة الفرقة الرابعة دور أكتوبر الشعبة الفرنسي بحقوق عين شمس

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير وفقا لقرار مجلس الوزراء بنظام التعليم عن بعد مشيرا إلى أنه يتم متابعة سير العملية التعليمية بشكل مستمر مشيرا الي انه تم الاعلان عن نتيجة الفرقة الرابعة دور اكتوبر الشعبة الفرنسي .







