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رياضة

كريم بامبو يشارك في تدريبات البنك الأهلي استعدادا لمباراة إنبي

الخميس 21/يناير/2021 - 07:40 م
كريم بامبو
كريم بامبو
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عبدالله هشام
شارك كريم بامبو لاعب فريق البنك الأهلي الجديد في التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة إنبي في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز الأحد المقبل .

وشهدت التدريبات مشاركة جميع اللاعبين باستثناء محمد عبد الرحمن لعبه الذي مازال في مرحلة التأهيل مابعد الإصابة . 

وفي إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمباريات الدوري الممتاز خضع فريق البنك الأهلي اليوم لمسحه جديدة قبل 72 ساعة من إقامة مباراة إنبي المقبلة.

وفي وقت سابق عبر كريم بامبو لاعب الزمالك المعار إلي صفوف نادي البنك الأهلي الصاعد، عن سعادته لخوض تجربة جديدة داخل صفوف الدوري المصري.

وأكد كريم بامبو في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، أنه يأمل في العودة إلي مكانته الطبيعية من جديد من خلال بوابة بنك الأهلي.

وتابع :"خطوة الانتقال للبنك الأهلي تحد كبير في مشواري الكروي ".

واوصل:" محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلي يعرف إمكاناتي منذ أن تدربت معه في النادي الأهلي  ".

 وأتم :" اللعب في الأهلي والزمالك والإسماعيلي فخر لي وأتمني تقديم مستوي جيد مع البنك الأهلي قبل العودة للزمالك من جديد ".

وأوضح كريم بامبو أنه كان يقدم أداء متميز خلال فترة تواجده في نادي الإسماعيلي معلقا :" كان نفسي أجدد في الإسماعيلي لكن ظروف مادية ومعنوية حالت دون ذلك".
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