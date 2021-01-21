رئيس البريد المصري يستقبل السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية

استقبل الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري وامكيلي ميني السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية على رأس وفد رفيع المستوي وذلك بمقر البريد بالقرية الذكية.





وخلال اللقاء؛ أكد فاروق على اهتمام الدولة المصرية بالعمل على تحقيق التكامل المالي والتجاري مع الاتفاقية القارية الأفريقية لتحرير التجارة والتي تعتبر ثاني أكبر تجمع اقتصادي على مستوى العالم وتهدف الي خلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات داخل القارة الأفريقية وإزالة الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية؛ مشيرا الى ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد المصري يشاركان بفاعلية في أعمال اللجنة المشكلة في مصر والتي تم خلالها مشاركة بعض المقترحات من اجل تحقيق التكامل التجاري مع الاتفاقية للعمل على بدء تنفيذها خلال الفترة المقبلة.





كما استعر آخر التطورات في مجال تنظيم التجارة الالكترونية في مصر واهتمام الدولة المصرية بتوفير كافة المقومات التشريعية والتكنولوجية التي تساعد في نمو حجم التجارة الالكترونية مع الدول الأفريقية من أجل التيسير على المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر ، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات تحرير التجارة الموقعة حاليًا بين مصر و العديد من الأطراف في تنمية حجم الصادرات بين الدول الأفريقية لكافة نماذج الاعمال B2C , B2B, G2B. ووضع تصور لتنمية حجم التجارة البينية وتدعيم دور مصر الإقليمي والريادي في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على سعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد المصري إلى المشاركة الفعالة في المفاوضات القطاعية في اطار الاتفاقية فيما يتعلق بالفصل الخاص بالتجارة الالكترونية وكذلك تحرير التجارة في الخدمات خلال جولات المفاوضات القادمة.





واكد الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري على العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وجميع الدول الافريقية خاصة في مجال الخدمات البريدية؛ مشيرًا الي ان البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الدول بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد؛ معربًا عن ترحيبه بالاتفاقيات التي تتم حاليًا حيث انها تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري في أفريقيا وتساهم في تطبيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة.





كما اصطحب الدكتور/ شريف فاروق السيد وامكيلي ميني في جولة تفقديه تفقد خلالها متحف البريد بالقرية الذكية الذي يضم العديد من المقتنيات الأثرية التي توثق تاريخ البريد على مر العصور.





ومن جانبه أشاد وامكيلي ميني السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية بالتعاون غير المحدود الذي يتم حاليًا بين المنطقة التجارية الحرة ومصر؛ مشيرًا الي انها فرصة حقيقية لتحقيق الترابط الاقتصادي والتحول الرقمي بين الدول الافريقية وتطوير التشريعات الحالية لتواكب التطور الاقتصادي العالمي بما يساهم في نقل القارة الافريقية الي آفاق جديدة؛ موضحا انه يتم حاليًا وضع آليات جديدة تهدف الي تحقيق أعلي استفادة من التسهيلات الجمركية و تبسيط الاجراءات وفتح الحدود بين البلدان الافريقية بما يساهم في زيادة التبادل البريدي بين تلك الدول.





هذا وقد أشاد السيد/ وامكيلي ميني السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية بما توصل اليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والخدمات المقدمة للعملاء مُبديًا إعجابه بما شاهده من مقتنيات تاريخية في متحف البريد والتي توثق التاريخ البريدي متمنيا التوفيق والنجاح للبريد المصري وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون في سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين الدول الافريقية.





وفي نهاية اللقاء سلم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري وامكيلي ميني السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية درع البريد المصري.