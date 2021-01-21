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مشادة على الهواء بين زاهي حواس وأحمد كريمة بسبب مومياوات الفراعنة

الخميس 21/يناير/2021 - 09:13 م
زاهي حواس وأحمد كريمة
زاهي حواس وأحمد كريمة
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حمزة شعيب
نشبت مشادة كلامية على الهواء بين الدكتور زاهى حواس، خبير الآثار ووزير الآثار الأسبق، والدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بسبب فتوى الأخير بتحريم استخراج وعرض مومياوات المصريين القدماء فى المتاحف.

وقال الدكتور زاهى حواس، في مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، "نحن لا ننبش القبور نحن علماء نحاول استخراج التوابيت لترميمها، ونحافظ عليها من التحلل، فنحن نعيد أمجاد هؤلاء العظماء، ولن نعرض المومياوات بطريقة مثيرة. 

ودعا الدكتور زاهى حواس، الدكتور أحمد كريمة، إلى عدم إقحام فتاوى الدين في الآثار، لافتا إلى أن المومياوات مغطاه تمام وبجانبها كل ممتلكات الملك، مضيفا : لن أدخل في جدال بشأن تحريم عرض المومياوات لأنها لا تنطبق على هذه الحالة، مؤكدا أن مشاهدة المومياوات يتم عرضها بطريقة علمية سليمة.

وقطع  الدكتور زاهى حواس اتصاله رافضا استكمال المناظرة أمام الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر قائلا: إن الباحثين أكثر حرصا على تاريخ هذا البلد وآثاره.

من جهته قال الدكتور أحمد كريمة: نحن نحترم العلم بشرط أن لا يتصادم مع ثوابت الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن المكان الطبيعي للجسد هو القبر تكريما للإنسان، والدكتور زاهى حواس ليس متخصصا في شئون الدين حتى يهاجمني.
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