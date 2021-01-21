وزيرة البيئة تعلن إطلاق حملة "جميلة يا مصر"عن المخلفات الصلبة

قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن جهود وزارة البيئة تسعى إلى الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التغيرات البيئية والمشكلات البيئية المستحدثة.





وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سوف يتم إطلاق حملة "جميلة يا مصر"، خلال الفترة المقبلة، موضحه أن الحملة مرتبطة بمنظومة المخلفات الصلبة، وتعرف القوانين الخاص بطرق التعامل مع المخلفات الصلبة، وما تفعله الدولة في البنية التحتية.





وأشارت وزيرة البيئة إلى أن وزارة البيئة أطلقت العام الماضي مبادرتين، هما المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، والتى تم اطلاقها في أوائل 2020 والتي تشرح الممارسات الجيدة للحفاظ على البيئة، وأواخر العام تم إطلاق حملة بـ13 مقصدا سياحيا داخل المحميات الطبيعية، سواء للشباب المصري والمجتمع بشكل عام، للتعريف بالمحميات.





وأوضحت أن هناك توجها لدمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة من خلال التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات عن طريق النهج الجديد الذي يتناول قضايا البيئة وتغير المناخ وهو ما تمثل في قيام وزارات كلٍ من المالية بطرح السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار.