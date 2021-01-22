اليابان تلغي أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة، بأن الحكومة اليابانية توصلت إلى قرار بضرورة إلغاء أولمبياد طوكيو بسبب جائحة كورونا.





ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن "الحكومة اليابانية ستركز على استضافة الأولمبياد في طوكيو في الموعد التالي المتاح في 2032".





يذكر أن عضو اللجنة الأولمبية الدولية، ريتشارد باوند، كان أكد يوم الأربعاء أن دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو صيف هذا العام لن تلغى.





يذكر أن استطلاعات رأي كشفت أن أكثر من 80 بالمئة من اليابانيين يؤيدون تأجيل الدورة الأولمبية مرة أخرى، أو إلغاءها.



