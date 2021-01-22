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ديني

النور في القرآن الكريم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:46 ص
النور في القرآن
النور في القرآن الكريم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد
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محمد شحتة

نشرت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية نص موضوع خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان “النور في القرآن الكريم”.

وأكدت الوزارة في بيان لها على جميع  الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير،وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.


للاطلاع على نص الخطبة اضغط هنا .

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (21) مسجدًا جديدًا ، و(3) مساجد بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما، بإجمالي (24) مسجدًا الجمعة القادمة 22 /1 /2021م ؛ في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (762) مسجدًا حتى تاريخه.


وواصلت وزارة الأوقاف، حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة ، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا .

وأكد القطاع الديني أن نظافة المساجد وتعقيمها وتطهيرها عقب كل صلاة سلوك إيماني يورث صاحبه الجنة ، يقول سبحانه وتعالي : (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) ، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة ؛ حتى تظهر المساجد  بالمظهر الذي تليق بها ، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا ،  ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء .

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