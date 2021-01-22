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محافظات

دعم مستشفيات الأقصر العام والحميات والقرنة بمستلزمات طبية لخدمة مصابى كورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:47 ص
صدى البلد
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شمس يونس
استكملت مؤسسة بوابتك للخير حملاتها ومبادراتها بقطاع جنوب الصعيد، وذلك ضمن حملة وقاية لدعم المستشفيات بالمستلزمات الطبية، ومبادرة غطاء لدعم المواطنين وتوزيع بطاطين وألحفة عليهم لتقيهم من برد الشتاء، وذلك بقيادة محمد عبد الواسع مدير قطاع جنوب الصعيد بالمؤسسة، وتحت إشراف أحمد السماك مدير المشروعات بمؤسسة بوابتك الخير.

وقال محمد عبد الواسع مدير قطاع الصعيد فى مؤسسة بوابتك للخير،إنه تم إطلاق مبادرة غطاء في شهر نوفمبر الماضي، حيث تم خلالها توزيع ألحفة وبطاطين لأهالى قرية الشراونة بمركز إدفو فى محافظة أسوان خلال الأيام الماضية بجانب باقى قرى ونجوع الأقصر وأسوان، موضحًا أنه ضمن حملة وقاية لدعم المستشفيات بالمستلزمات الطبية تم تقديم الدعم لمستشفى الكرنك الدولي (العام سابقآ) بالأقصر بمستلزمات طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ودعم مستشفي الحميات والجهاز الهضمي والكبد بالأقصر بمستلزمات طبية ووقائية، ودعم مستشفي القرنة المركزي بغرب الأقصر بمستلزمات طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح أحمد السماك مدير المشروعات بمؤسسة بوابتك الخير، أن تلك المبادرات تأتى فى إطار توجهات المؤسسة لدعم الأسر الأكثر فقرًا فى فصل الشتاء لحمايتهم وأسرهم وأطفالهم من البرد القارس فى القرى والنجوع والمنازل البسيطة وغيرها ضمن مبادرة غطاء، ودعم الفرق الطبية المخصصة لمتابعة حالات العزل الصحى لفيروس كورونا ضمن حملة وقاية، مشددًا على أنه من المقرر أن تشمل المبادرات والحملات للمؤسسة كافة محافظات الجمهورية بالصعيد والوجه البحرى بالكامل.
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