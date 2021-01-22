دعم مستشفيات الأقصر العام والحميات والقرنة بمستلزمات طبية لخدمة مصابى كورونا

استكملت مؤسسة بوابتك للخير حملاتها ومبادراتها بقطاع جنوب الصعيد، وذلك ضمن حملة وقاية لدعم المستشفيات بالمستلزمات الطبية، ومبادرة غطاء لدعم المواطنين وتوزيع بطاطين وألحفة عليهم لتقيهم من برد الشتاء، وذلك بقيادة محمد عبد الواسع مدير قطاع جنوب الصعيد بالمؤسسة، وتحت إشراف أحمد السماك مدير المشروعات بمؤسسة بوابتك الخير.





وقال محمد عبد الواسع مدير قطاع الصعيد فى مؤسسة بوابتك للخير،إنه تم إطلاق مبادرة غطاء في شهر نوفمبر الماضي، حيث تم خلالها توزيع ألحفة وبطاطين لأهالى قرية الشراونة بمركز إدفو فى محافظة أسوان خلال الأيام الماضية بجانب باقى قرى ونجوع الأقصر وأسوان، موضحًا أنه ضمن حملة وقاية لدعم المستشفيات بالمستلزمات الطبية تم تقديم الدعم لمستشفى الكرنك الدولي (العام سابقآ) بالأقصر بمستلزمات طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ودعم مستشفي الحميات والجهاز الهضمي والكبد بالأقصر بمستلزمات طبية ووقائية، ودعم مستشفي القرنة المركزي بغرب الأقصر بمستلزمات طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



