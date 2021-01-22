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فن

فريق عمل مسلسل "تقاطع طرق" ينتهي من التصوير أول فبراير المقبل

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:40 ص
منى زكي
منى زكي
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ا ش ا
ينتهي المخرج تامر محسن من تصوير مشاهد مسلسل "تقاطع طرق" أول فبراير المقبل، حيث يواصل فريق عمل المسلسل حاليا تصوير مشاهده المتبقية، على أن يتم بعد ذلك البدء في مراحل ما بعد التصوير التي تشمل أعمال المونتاج، لتجهيزه للعرض في موسم دراما رمضان المقبل.

ويتم تصوير المشاهد المتبقية للمسلسل في عدد من المناطق بالقاهرة، وذلك وسط اتباع كافة تعليمات وتوصيات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا ومن بينها تخفيف أعداد العمالة وتطهير وتعقيم أماكن التصوير بشكل كامل يوميا، وارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم الأيدي بالمطهرات.

وتدور أحداث مسلسل "تقاطع طرق" فى إطار اجتماعي مليء بالتشويق، ويناقش العمل مشكلة الخيانة الزوجية، من خلال بطلة العمل منى زكي التي تجسد دور "هنا" التي تعمل مهندسة زراعية في إحدى المزارع الخاصة بزوجها والذي يجسده الفنان محمد ممدوح، حيث تكتشف خيانته لها، وعمله في تجارة مشبوهة فتقرر الانفصال عنه وتتزوج من محمد فراج وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.

مسلسل "تقاطع طرق" تأليف وإخراج تامر محسن، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، حنان يوسف، سيد رجب، محمد التاجي، وعدد آخر من الفنانين، ويعتبر المسلسل بمثابة عودة قوية للنجمة منى زكي للدراما التليفزيونية بعد تقديمها لمسلسل "أفراح القبة" عام 2016.
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