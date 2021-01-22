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تعليم

بتمويل 6 ملايين جنيه.. اتفاق بين جامعة بنها ووكالة الفضاء لبناء قمر صناعي للاستشعار عن بعد

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:26 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أنه فى إطار العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية فقد تم توقيع اتفاق تنفيذي بين الجانبين للتعاون البحثي لبناء قمر صناعي من نوعية "كيوب سات" للاستشعار عن بعد بتمويل قدره 6 ملايين جنيه.
وأشار " الجيزاوى " إلى القمر الصناعى الجارى تنفيذه يأتي في اطار تنفيذ برنامج الفضاء المصري لمواكبة التطورات التقنية في هذا المجال.
من جانبه قال الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها أن الاتفاق يتضمن تصميم وتصنيع واختبار قمر صناعى مكعب بقياس 10× 10 × 10 سم3 عن طريق تحليل المهمة للقمر ، واستنتاج مواصفات النظم الفرعية والبرمجيات ، وتصميم النظم الفرعية والبرمجيات واختبارها بالإضافة الى تجميع مكونات القمر والبرمجيات واختبار وظائف القمر وتقييم أدائه الوظيفى.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق قد وقع مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي بروتوكول تعاون بين الجامعة والوكالة.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات العلمية والمادية من مراكز بحثية ومعامل وورش وكوادر بشرية من أجل إثراء العملية التعليمية والبحثية لدى الطرفين.

كما يهدف البروتوكول أيضًا إلى التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بمجالات التكنولوجيا المتعلقة بالفضاء، وتدريب الطلاب بكليات الهندسة في المعامل المتخصصة الموجودة لدى وكالة الفضاء المصرية.
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