جامعة بنها تهنئ راندا مصطفى لاجتيازها زمالة التعليم الطبي بمعهد الشرق الأوسط

قدم الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، التهنئة نيابة عن أسرة الجامعة، للدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ بكلية الطب لاجتيازها زمالة التعليم الطبي بمعهد الشرق الأوسط والذي يعد من أكبر مركز للتعليم الطبي بالولايات المتحدة بفلادلفيا وجامعة عين شمس.









وأعرب " الجيزاوى " عن سعادته بهذا الإنجاز، الذي يضاف إلى رصيد إنجازات جامعة بنها، مشيرا إلى أن الجامعة تزخر بالعديد من العلماء والأساتذة في مختلف المجالات العلمية والبحثية والذين يحققون نجاحات تعد فخرا للجامعة وجميع العاملين بها.





يذكر أن الدكتورة راندا مصطفى قد تولت مهام نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى فبراير من العام الماضى ونجحت فى إنجاز العديد من الملفات والمبادرات الخاصة بتطور مفهوم دور الجامعة في خدمة المجتمع.





من ناحية أخرى أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها قرارا بتكليف الدكتور عمرو محمد صلاح الدين الدخاخنى الأستاذ المساعد بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب البشرى للقيام بأعمال المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها.





ووجه " الجيزاوى " الشكر للدكتور طارق عيسوى المدير التنفيذى السابق لمستشفيات جامعة بنها على ما قدمه خلال الفترة الماضية ، مشيرا الى الى ان الدكتور طارق تحمل المسئولية فى ظروف صعبة وبذل مجهودًا كبيرًا من أجل تطوير المستشفى الجامعى وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى والمترددين عليها.