ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة بنها تهنئ راندا مصطفى لاجتيازها زمالة التعليم الطبي بمعهد الشرق الأوسط

الخميس 21/يناير/2021 - 02:29 م
راندا مصطفى
راندا مصطفى
Advertisements
إبراهيم الهوارى
قدم الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، التهنئة نيابة عن أسرة الجامعة، للدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ بكلية الطب لاجتيازها زمالة التعليم الطبي بمعهد الشرق الأوسط والذي يعد من أكبر مركز للتعليم الطبي بالولايات المتحدة بفلادلفيا وجامعة عين شمس.


وأعرب " الجيزاوى " عن سعادته بهذا الإنجاز، الذي يضاف إلى رصيد إنجازات جامعة بنها، مشيرا إلى أن الجامعة تزخر بالعديد من العلماء والأساتذة في مختلف المجالات العلمية والبحثية والذين يحققون نجاحات تعد فخرا للجامعة وجميع العاملين بها.

يذكر أن الدكتورة راندا مصطفى قد تولت مهام نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى فبراير من العام الماضى ونجحت فى إنجاز العديد من الملفات والمبادرات الخاصة بتطور مفهوم دور الجامعة في خدمة المجتمع.

من ناحية أخرى أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى  القائم بأعمال رئيس جامعة بنها قرارا بتكليف الدكتور عمرو محمد صلاح الدين الدخاخنى الأستاذ المساعد بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب البشرى للقيام بأعمال المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها.

ووجه " الجيزاوى " الشكر للدكتور طارق عيسوى المدير التنفيذى السابق لمستشفيات جامعة بنها على ما قدمه خلال الفترة الماضية ، مشيرا الى الى ان الدكتور طارق تحمل المسئولية فى ظروف صعبة وبذل مجهودًا كبيرًا من أجل تطوير المستشفى الجامعى وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى والمترددين عليها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة بنها تشارك في مسابقة التراث وطريق الحرير .. صور

قوافل طبية وبيطرية وزراعية لقرية كفر منصور بطوخ ..صور

بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وجامعة الدلتا التكنولوجية.. صور

الجيزاوي قائما بأعمال رئيس جامعة بنها

فى أولى مهامه.. الجيزاوي يترأس لجنة اختيار عميد كلية طب بنها

"الدخاخني" مديراً تنفيذياً لمستشفيات جامعة بنها

ترشيحاتنا

تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور

أحمد العجوز مديرًا فنيًا للإسماعيلي أمام غزل المحلة

في ذكرى رحيل أشهر الحموات.. عدد زيجات ماري منيب وسر إشهار إسلامها

الحزن يأكل قلبه.. الأمير هاري يسير إلى هاوية والدته الأميرة ديانا

موظف سابق بفندق ترامب.. أول حالة طرد من البيت الأبيض في عهد بايدن

منتخب مصر لليد يكشف تفاصيل إصابة أحمد الأحمر وموقفه من خوض مباراة بيلاروسيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أطعمة غنية بفيتامين هـ يجب تناولها أثناء الحمل

رام تطرح الوحش هينيسي TRX اسرع بيك اب في العالم.. صور

فورد تطرح موستنج كهربائية بالكامل في هذا الموعد .. فيديو