خلال استقباله وفدا عراقيا.. رئيس جامعة بنها: نقلة نوعية فى منظومة التعليم العالى المصرى



من جانبه أشاد نائب سفير العراق بالعلاقات التاريخية بين مصر والعراق فى مختلف المجالات، مؤكدا حرص دولة العراق على دعم العلاقات الثنائية مع شقيقتها مصر خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.



ووجه نائب سفير العراق الشكر لإدارة جامعة بنها على ما تقدمه للطلاب العراقيين الوافدين وتوفير لهم الرعاية والخدمات المختلفة خلال فترة دراستهم بكليات الجامعة سواء فى مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.



وأكد " الجيزاوى " أن جامعة بنها تضم مجموعة من البرامج التعليمية الجديدة والمميزة والتى نسعى إلى اعتمادها دوليًا فضلا عن تطوير اللوائح الدراسية بما يتناسب مع توجهات الدولة ومتطلبات سوق العمل.