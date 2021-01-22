صحة بنى سويف: تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة وإعدام 40 كيلو أغذية فاسدة

نفذت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة حملة تمكنت خلالها من تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة وإعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية.





وكلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف الدكتورة أمنية حسن مدير الوقائي بقيام فريق مراقبة الأغذية بإدارة بنى سويف الصحية بعمل حملة على المنشأت الغذائية والمطاعم بندر بنى سويف.





أسفرت الحملة عن المرور على 10 منشأة، وتم سحب 12 عينة أغذية مختلفة وإرسالها للمعمل للتحليل ، كما تم إعدام 40 كيلو أغذية غير محتفظة بخواصها الطبيعية كما تم تحرير6 محاضر صحة لمنشآت مخالفة.