وزير الرياضة يكشف عن مكاسب مصر من تنظيم مونديال اليد

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان مصر نجحت في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد فى ظروف غير طبيعية ورغم ذلك حصلنا على ثقة دول العالم المختلفة .





وقال صبحى فى تصريحات صحفية أن البطولة بها أمور إيجابية كثيرة على رأسها الزيارات التى تقوم لها الوفود للاماكن السياحية مثل الأهرامات وغيرها تعد رسالة صريحة بالوضع الامن فى مصر على جميع المستويات وخاصة الجانب الصحي ومدى الالتزام بالتباعد الاجتماعى والتعليمات الصحية والطبية للحفاظ على سلامة المنتخبات.









وأضاف وزير الرياضة أن مصر استطاعت ان تنظم بطولة العالم بهذا الشكل المبهر خاصة وأن هناك نظام يتم اتباعه وتطبيقه سواء في المباريات او الفنادق او التدريبات الخاصة بالبطولة



