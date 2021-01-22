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أستاذ أمراض صدرية: أعداد المصابين بكورونا في تزايد ولا صحة لانخفاض الإصابات.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:42 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور طه عبد الحميد، أستاذ أمراض الصدر و الحساسية بجامعة الأزهر، إن عدد الإصابات بكورونا لم تنخفض كما يتوقع الجميع، ولكن الانخفاض فى عدد المواطنين المصابين الذين يذهبون لـ مستشفيات وزارة الصحة. 

وأضاف خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن الأعداد فى تزايد، والدليلي على ذلك وجود مرضى فى العيادات الخارجية الخاصة، وأن معامل التحاليل تشهد اقبال كبير.

ولفت إلى أن المواطن يجب أن يستمر فى الالتزام بـ التدابير الاحترازية، ولا ينظر لـ أعداد المصابين.

وأشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، والأنفلونزا الموسمية اعراضهم متشابه جدًا، ولذلك ننصح من يعانى بأعراض يقوم بعمل الفحوصات الطبية.

وأكد أن شخص يشعر بالأعراض عليه الذهاب لـ طبيب متخصص فى الصدر.

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