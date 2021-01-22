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رياضة

المركز 15 عالميا .. تعرف على القيمة التسويقية لـ الدوري المصري

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:57 م
الأهلي ضد الزمالك
الأهلي ضد الزمالك
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محمد السعيد
نجح الدوري المصري في استعادة قوته مؤخرا، خاصة في ظل ارتفاع مستوى الأهلي والزمالك، وجلب أفضل اللاعبين في القارة الأفريقية.

وكشف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، خلال الساعات الماضية، عن أقوى دوريات العالم عن عام 2020، حيث جاء الدوري الإيطالي في الصدارة بعد غياب دام 14 عاما، ثم جاء الدوري الإنجليزي في المركز الثاني، والبرازيلي في المركز الثالث، والإسباني في المركز الرابع، والألماني في المركز  في المركز الخامس، والبرتغالي في المركز السادس، والفرنسي في المركز السابع.

وجاء الدوري المصري في المركز الـ 15 عالميا، ليحتل صدارة قائمة الدوريات الأقوى عربيا وأفريقيا.

وحل الدوري السعودي في المركز الـ 31 على العالم، بينما جاء المغربي في المركز الـ 33، والقطري في المركز الـ 55، والجنوب أفريقي في المركز الـ57.

القيمة التسويقية للدوري المصري:
 
رغم أن الدوري المصري ليس الأعلى من حيث القيمة التسويقية، إلا أنه نجح في أن يكون أقوى دوري أفريقي وعربي عن عام 2020.

تبلغ القيمة التسويقية للدوري المصري 150.73 مليون يورو، كما يعد الأهلي أغلى فريق في الدوري بـ 25.5 مليون يورو ويحل الزمالك ثانيا بـ 22.15 مليون يورو، وبيراميدز ثالثا 21.23 مليون يورو.

ويعد الدوري السعودي أغلى دوري عربي، حيث تبلغ قيمته التسويقية 322 مليون يورو.
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