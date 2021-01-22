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رياضة

محمود الخطيب يستقبل وزير الرياضة العراقي

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:53 م
جانب من لقاء محمود
جانب من لقاء محمود الخطيب ووزير الرياضة العراقي
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عبدالحكيم أبوعلم

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي ، ظهر اليوم بالمقر الرئيسي بالجزيرة، عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، ونجم الكرة العراقية الأسبق، على هامش زيارته للقاهرة، وفي إطار العلاقات القوية التي تربط الأهلي وكافة الشخصيات والمؤسسات على جميع الأصعدة.

واصطحب الخطيب الوزير العراقي في جولة بمقر النادي بالجزيرة، شملت النصب التذكاري للشهداء، وصالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء، وحمام السباحة، وملعب مختار التتش، وغرف ملابس اللاعبين، وقاعة مجلس الإدارة.

وأشاد درجال خلال حديثه مع  الخطيب بالنجاحات الكبيرة التي يحققها النادي على كافة الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، خاصة تتويج فريق الكرة بلقب دوري أبطال إفريقيا، والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر خلال فبراير المقبل، مؤكدًا إعجابه الشديد بهذه الإنجازات، التي شدد على أنها مصدر فخر للرياضة العربية بشكل عام، مسترجعًا ذكرياته مع كرة القدم، خاصة أنه كان نجم كرة سابقا وشغل العديد من المناصب على صعيد التدريب والإدارة.

واستعرض االخطيب حجم الاستثمارات التي يقوم بها النادي في مقر الجزيرة وفروع مدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس، والمنشآت الجديدة، إلى جانب آليات تعظيم موارد النادي، وتأسيس شركة الأهلي لكرة القدم، إلى جانب شركة الأهلي للخدمات، لخدمة أعضاء الجمعية العمومية للنادي، وبما يحقق تطلعات جماهيره العريضة.

وفي ختام الزيارة كرَّم الخطيب الوزير العراقي، وأهداه درع وعلم النادي وقميص فريق الكرة، تقديرًا لمسيرته الرياضية الحافلة.

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