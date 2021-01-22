ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد عزمي: نفسي أجسد شخصية جندي يخدم في بئر العبد

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:52 م
الفنان أحمد عزمى
الفنان أحمد عزمى
Advertisements
أسامة علي
كشف الفنان أحمد عزمي عن الدور الذي يتمنى تجسيده فى عمل فنى، خلال المرحلة القادمة.

وقال عزمى خلال حواره مع برنامج "3 ستات" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "من أحلامى أجسد شخصية جندي من جنود الجيش اللى كان بيخدموا فى منطقة بئر العبد، أو أجسد شخصية من شخصية الشباب المجندين اللى بيروح وهو شايل روحه على كفه عشان البلد".

وكان أحمد عزمى تحدث عن كواليس بدايته فى مجال الفن منذ صغره وكتابته للشعر، قائلا إنه بدأ فى سن الـ 12 عاما كتابة الشعر، ودخل الإذاعة عن طريق ابن عمه الذي كان يعمل مخرجا حينها حيث بدء فى إلقاء الشعر فى أعمال "درامية فى الإذاعة".

وأوضح أحمد عزمى، أن أول مسلسل شارك به "شقائق النعمان"، مع الفنان، عزت العلايلى، وجلال الشرقاوي، كما شارك فى بوجى وطمطم، البرلمانى الصغير، وقدم أيضا نشرة الأطفال.

وقال عزمى، إن والدته كانت حريصة على حفظه القرآن الكريم، معقبا: "القرآن ساعدنى على إتقان اللغة العربية".

ولفت أحمد عزمى، إلى أنه بعد الانتهاء من الثانوية العامة التحق بمعهد الفنون المسرحية. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

"عمل إذاعي جديد في رمضان ".. سمير إمام يبدأ ورشة كتابة "نمرة 2 يكسب"

الرجل الطيب أحمد سامي.. بدأ في الإذاعة واتجه لـ التمثيل ولقب بـ عجوز السينما المصرية

متفائل بمستقبل السينما.. عزت العلايلي يتحدث عن مشاركته في تراب الماس مع مروان حامد

خاف ينزل البحر.. عزت العلايلي يروي موقفاً كوميدياً جَمَعَهُ بـ محمد سعد في الطريق إلى إيلات

أصحى من النوم على صوت زوجتي الراحلة.. شاهد أبرز تصريحات عزت العلايلي مع صاحبة السعادة

أحمد عزمي: حفظ القرآن ساعدنى على إتقان اللغة العربية.. فيديو

ترشيحاتنا

إكرامي يمسك الكرة بعد خط المرمى والحكم لم يحتسبها.. وفرج عامر: فضيحة

مرض غير معروف يسبب الشلل إذا لم تكتشفه سريعا.. إليك الأعراض

لحقت بسيارة الإسعاف.. كلبة وفية تنتظر مالكها المريض خارج مستشفى لـ 6 أيام.. فيديو

الأحسن قدم استقالتك.. أسرارغضب النواب من وزيري الإعلام وقطاع الأعمال

فرج عامر: الحكم " هيدلع " بيراميدز النهارده أمام سموحة علشان الأهلي... شائعة مش هنصدقها

مدرب بيراميدز السابق: الفريق يتعرض لـ حرب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 3 دقائق.. تعلمي الخطوات الصحيحة لوضع الكونتور كالمحترفين

بـ الفرو الأبيض.. هايدي موسى تستعرض جمالها على إنستجرام

بإطلالة كاجوال.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها على إنستجرام