أحمد عزمي: نفسي أجسد شخصية جندي يخدم في بئر العبد

كشف الفنان أحمد عزمي عن الدور الذي يتمنى تجسيده فى عمل فنى، خلال المرحلة القادمة.





وقال عزمى خلال حواره مع برنامج "3 ستات" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "من أحلامى أجسد شخصية جندي من جنود الجيش اللى كان بيخدموا فى منطقة بئر العبد، أو أجسد شخصية من شخصية الشباب المجندين اللى بيروح وهو شايل روحه على كفه عشان البلد ".





وكان أحمد عزمى تحدث عن كواليس بدايته فى مجال الفن منذ صغره وكتابته للشعر، قائلا إنه بدأ فى سن الـ 12 عاما كتابة الشعر، ودخل الإذاعة عن طريق ابن عمه الذي كان يعمل مخرجا حينها حيث بدء فى إلقاء الشعر فى أعمال "درامية فى الإذاعة".





وأوضح أحمد عزمى، أن أول مسلسل شارك به "شقائق النعمان"، مع الفنان، عزت العلايلى، وجلال الشرقاوي، كما شارك فى بوجى وطمطم، البرلمانى الصغير، وقدم أيضا نشرة الأطفال.





وقال عزمى، إن والدته كانت حريصة على حفظه القرآن الكريم، معقبا: "القرآن ساعدنى على إتقان اللغة العربية".





ولفت أحمد عزمى، إلى أنه بعد الانتهاء من الثانوية العامة التحق بمعهد الفنون المسرحية.