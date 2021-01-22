خبير أمني: زيارة السيسي لأكاديمية الشرطة رسالة قوية لبث روح الفداء

هنأ اللواء مجدي عبدالحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق، رجال الشرطة المصرية بمناسبة عيدهم الـ69، مشيدا بجهودهم وشجاعتهم الباسلة التي استطاعت الدولة من خلالها القضاء على الإرهاب والعناصر الإجرامية، والكيانات والتنظيمات الإرهابية.





وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأكاديمية الشرطة فجر اليوم الجمعة، رسالة قوية لبث روح الفداء من أجل الوطن.





وأضاف اللواء مجدي عبدالحليم، تدريبات الشرطة التي تتم داخل الكلية تقوم على أحد الأساليب العالمية، لصقل مهارتهم من الناحية التدريبة والمعلوماتية لمواجهة الجرائم المتطورة على مستوى العالم.





وأوضح أنه يتم تدريب الضباط، على مهارات تتبع الجريمة المنظمة بشقيها الإرهابي والجنائي التي تعتمد على أحدث الوسائل التكتيكية والمعلوماتية وضبط الجناه في أسرع وقت ممكن حتى ينعم المواطنين بالأمن والأمان.



