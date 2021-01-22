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برلمان

الأحد.. خطة النواب تناقش قانون إنشاء صندوق تحيا مصر

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:59 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريده محمد
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا يوم الاحد لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بشأن إنشاء صندوق تحيا مصر 

كما تعقد اللجنة اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب  في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.


كما ‏تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب اجتماعا يوم الاحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق  الوقف الخيري بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية و الخطة والموازنة.

وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اجتماعا الأحد لمناقشة بأن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقود يوم الاثنين الموافق 18 يناير ‏وذلك لمتابعة عمل الوزارة و التأكد من تنفيذ ما ادلة به الوزير من إضحاك على أرض الواقع ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة الشؤون الاقتصادية.
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