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لبلبة: أطمئن لوجود عادل إمام في أي عمل فني.. والجمهور أحب تواجدنا معا.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:32 م
الفنان عادل إمام
الفنان عادل إمام والفنانة لبلبة
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محمود محسن
قالت الفنانة الكبيرة لبلبة إنني أعتز بعملي مع الفنان عادل إمام، مؤكدة أنني عملت معه في العديد من الأعمال الفنية وهو فنان يجبرك على حب التعامل معه، و"ممكن يخطف قلبك".

وأضافت لبلبة، خلال لقاء لها ببرنامج "باب الخلق" عبر فضائية "النهار"، أنني أطمئن لوجود عادل إمام في أي عمل فني، مشيرة إلى أنني عندما أعمل معه؛ أركز على عينيه، كنت أعلم ما سيقوم به.

وتابعت الفنانة لبلبة، أن الجمهور أحب تواجدنا معا في الأعمال معا، معلقة "معاه بحس بنجاحي" وهو من نجحت معه واستفدت أكثر من جماهيريته الكبيرة والتي كانت سببا في نجاحي.

وأشارت لبلبة إلى أنني أشعر كثيرا بالفنان عادل إمام وبما يفكر وأعلم إذا كان سعيدا أم لا.
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