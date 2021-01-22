عميد زراعة عين شمس: جاهزون لامتحانات الفصل الدراسى الأول

وأضاف جلال لـ صدى البلد، أن الكلية تنتظر قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتم وضع خطة محكمة لإجراء الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأكد أن الامتحانات سوف تتم على 4 فترات باليوم، نظرا لجائحة كورونا مع تطهير وتعقيم المدرجات باستمرار حال صدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات باداء الامتحانات في موعدها .

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وفي سياق آخر قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الطالب محمد عبد الفتاح الطالب بالمستوى الرابع ببرنامج البيوتكنولوجى عربي زراعة عين شمس، شارك فى أحد الأبحاث التى نشرت فى مجلة genes الدولية ذات معامل التأثير ٣.٧ .













وأضاف أحمد جلال لصدي البلد أن الكلية سوف تكرم الطالب على تميزه وتفوقه العلمي، موضحا أن البرامج الجديدة بزراعة عين شمس من البرامج المتميزة والتى تتعامل مع متطلبات العصر لتأهيل خريج مميز يستطيع المنافسة محليا وعالميا.







