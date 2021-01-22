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تعليم

عميد زراعة عين شمس: جاهزون لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:48 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الكلية انتهت من رفع جميع المحاضرات أونلاين عبر المنصات التعليمية الإلكترونية، مشيرا إلى أنه لم يتم الإعلان عن جداول الامتحانات حتى الآن.

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وأضاف جلال لـ صدى البلد، أن الكلية  تنتظر قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتم وضع خطة محكمة لإجراء الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأكد أن الامتحانات سوف تتم على 4 فترات باليوم، نظرا لجائحة كورونا مع تطهير وتعقيم المدرجات باستمرار حال صدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات باداء الامتحانات في موعدها .

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وفي سياق آخر قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الطالب محمد عبد الفتاح الطالب بالمستوى الرابع ببرنامج البيوتكنولوجى عربي  زراعة عين شمس، شارك فى أحد الأبحاث التى نشرت فى مجلة genes الدولية ذات معامل التأثير ٣.٧ .



وأضاف أحمد جلال  لصدي البلد أن الكلية سوف تكرم الطالب على تميزه وتفوقه العلمي، موضحا أن البرامج الجديدة بزراعة عين شمس من البرامج المتميزة والتى تتعامل مع متطلبات العصر لتأهيل خريج مميز يستطيع المنافسة محليا وعالميا.


وأشاد أحمد جلال باجتهاد الطالب وتفوقه وبدور هيئة اعضاء التدريس، قائلا: "نتمني أن يكون لدينا الكثير مثل هذا الطالب وهذا نموذج مشرف للطلاب المصريين".
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