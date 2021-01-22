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تعليم

رسالة ماجستير في جامعة المنصورة تناقش الاضطهاد المجتمعي للفتاة العربية.. صور

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:57 م
جانب من مناقشة الرسالة
جانب من مناقشة الرسالة
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محمود زيدان
حصلت الباحثة عبير عبد العزيز أحمد عبد العال، على درجة الماجستير، في تخصص الإعلام، من كلية الآداب جامعة المنصورة، بتقدير ممتاز.

وجاءت رسالة الباحثة، تحت عنوان "علاقة الصور النمطية الصحفية والتليفزيونية في المواقع الإلكترونية بتشكيل معارف الجمهور المصري نحو الاضطهاد المجتمعي للفتاة العربية".

وعُقدت المناقشة العلمية العلنية، في إحدى قاعات كلية الآداب بجامعة المنصورة، في إطار الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، والدكتور محمود الجعيدي، عميد الكلية.

وضمت لجنة الحُكم والمناقشة، كلًا من، الدكتورة هالة كمال نوفل، أستاذ الإذاعة والتليفزيون، وعميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة جنوب الوادي، "مناقشًا ورئيسًا"، والدكتورة أسماء الجيوشي مختار، أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة، "مشرفًا وعضوًا"، والدكتورة ميرال صبري العشري، أستاذ الصحافة المساعد بقسم الإعلام السياسي، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة المستقبل، "مشرفًا ومناقشًا"، والدكتورة مي مصطفى عبد الرازق، أستاذ الصحافة المساعد بأكاديمية أخبار اليوم، "مناقشًا وعضوًا".
رسالة ماجستير في جامعة المنصورة تناقش الاضطهاد المجتمعي للفتاة العربية.. صور
رسالة ماجستير في جامعة المنصورة تناقش الاضطهاد المجتمعي للفتاة العربية.. صور
رسالة ماجستير في جامعة المنصورة تناقش الاضطهاد المجتمعي للفتاة العربية.. صور
رسالة ماجستير في جامعة المنصورة تناقش الاضطهاد المجتمعي للفتاة العربية.. صور
رسالة ماجستير في جامعة المنصورة تناقش الاضطهاد المجتمعي للفتاة العربية.. صور
رسالة ماجستير في جامعة المنصورة تناقش الاضطهاد المجتمعي للفتاة العربية.. صور
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