رسالة ماجستير في جامعة المنصورة تناقش الاضطهاد المجتمعي للفتاة العربية.. صور

حصلت الباحثة عبير عبد العزيز أحمد عبد العال، على درجة الماجستير، في تخصص الإعلام، من كلية الآداب جامعة المنصورة، بتقدير ممتاز.





وجاءت رسالة الباحثة، تحت عنوان "علاقة الصور النمطية الصحفية والتليفزيونية في المواقع الإلكترونية بتشكيل معارف الجمهور المصري نحو الاضطهاد المجتمعي للفتاة العربية".



وعُقدت المناقشة العلمية العلنية، في إحدى قاعات كلية الآداب بجامعة المنصورة، في إطار الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، والدكتور محمود الجعيدي، عميد الكلية.

