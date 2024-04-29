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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلسته العامة اليوم الأثنين الموافق 29 إبريل.

وينظر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نحو 13 تقريرًا للجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب.

ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها  بعد الموافقة عليها، وتشمل:

- تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عـن الاقتراحين برغبة بشأن " تفعيل تسجيل المنتجات المصرية بسجل المؤشرات الجغرافية" و بشأن " التوسع في تنفيذ خريطة مشروعات صناعية داخل القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

- تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن مراعاة الإجراءات الصحية للتنقية والمعالجة بمحطة الصرف الصحي بزمام شما - طهواي - جريس بمحافظة المنوفية.

- تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين بشأن تفعيل دور الشراكة البحثية بين مؤسسات التعليم الجامعي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية سعياً لتحقيق الميزة التنافسية التي تسعي إليها العديد من الجامعات الوقت الحالي وبشأن "إنشاء منصة إلكترونية موحدة تشمل جميع المشروعات التطبيقية التي يقدمها الطلاب كمشروعات للتخرج من مختلف الكليات ومن كافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

- تقريرا لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة، بشأن سرعة تلبية احتياجات وحدة طب أسرة كسفريت بمحافظة الإسماعيلية".. وبشأن إنشاء وحدة قسطرة القلب بمستشفى بلبيس المركزي.

- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم ، بشأن "إنشاء أفرع للتأمين الصحي بمراكز براني السلوم - الحمام الضبعة بمحافظة مطروح

- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة بشأن "تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية للمسح البيئي للجراد الصحراوي.

- تقريرا لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحين برغبة بشأن تفعيل تخفيضات دخول المتاحف للطلبة أيام الجمعة والسبت، وبشأن "إنشاء هيئة وطنية لصون وتنمية التراث الثقافي غير المادي المصري.

- تقرير اللجنة المشتركة من لحنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية عن الاقتراح برغبة  بشأن إطلاق منصة دولية لمقالات الرأي المصري.

- تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة، بشأن "إحلال وتجديد معهد سيدي سعدون – بلبيس – شرقية".

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اقتراحات برغبات النواب الحكومة

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