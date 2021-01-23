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وزير الرياضة: جميع الأجهزة المصرية تكاتفت لإنجاح بطولة مونديال اليد

السبت 23/يناير/2021 - 02:14 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن فوز المنتخب المصري في منافسات المونديال سيمثل بلاشك قيمة مضافة للبطولة التى تتكاتف مؤسسات الدولة والجهات المعنية لإنجاحها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"،:" "نسعى إلى تحقيق التميز فى تنظيم بطولة العالم لكرة اليد 2021 على كافة الأصعدة اللوجستية والإدارية والفنية".

وأردف وزير الشباب والرياضة:" جميع الأجهزة تكاتفت لإنجاح استضافة مصر لهذا الحدث الكبير في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع".

وأجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا بلاعبى منتخب مصر لكرة اليد والجهاز الفني عقب الفوز على منتخب بيلاروسيا فى المباراة التى جمعتهما؛ ضمن منافسات الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر.
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