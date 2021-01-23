والدة الطفلة التي جردها والدها من ملابسها تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة.. فيديو

كشفت آمال البسيوني، والدة الطفلة التي جردها والدها من ملابسها تفاصيل جديدة عن الواقعة.





وقالت "البسيوني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «كان بيقعد يأذينا قدام الناس كلها والناس كانت بتحوشه عننا بالعافية».





وأضافت: «أما كان بيعمل كدا مع بنتي أنا مكنتش عارفه اتصرف ازاي.. أنا أخدت التليفون وطلعت اصوره.. ومكنتش عارفه أنا واقفة علي رجلي ومستحملة ازاي».





وتابعت: «كان بيضرب الناس اللي تقرب منه، وأخدوا منه البنت بالعافية علشان محدش ياخدها.. وكان عايز يولع فيها».





وأشارت: «أنا لحد دلوقتي مش عارفه ايه اللي وصله لكدا وازاي يعمل كدا في بنتنا.. أنا قلبي اتقطع وتعبت منه»، متابعه: «مكنش عايز يسجل البنت باسمه، حتي بعد ما كتبت كتابي رسمي مرضيش يديني الاخطار وخباه مني وكان بيهددني أنه هيقطعه».



