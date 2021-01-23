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والدة الطفلة التي جردها والدها من ملابسها تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 03:04 ص
والدة الطفلة التي
والدة الطفلة التي جردها والدها من ملابسها تكشف تفاصيل جديدة
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محمد القاضي
كشفت آمال البسيوني، والدة الطفلة التي جردها والدها من ملابسها تفاصيل جديدة عن الواقعة.

وقالت "البسيوني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «كان بيقعد يأذينا قدام الناس كلها والناس كانت بتحوشه عننا بالعافية».

وأضافت: «أما كان بيعمل كدا مع بنتي أنا مكنتش عارفه اتصرف ازاي.. أنا أخدت التليفون وطلعت اصوره.. ومكنتش عارفه أنا واقفة علي رجلي ومستحملة ازاي».

وتابعت: «كان بيضرب الناس اللي تقرب منه، وأخدوا منه البنت بالعافية علشان محدش ياخدها.. وكان عايز يولع فيها».

وأشارت: «أنا لحد دلوقتي مش عارفه ايه اللي وصله لكدا وازاي يعمل كدا في بنتنا.. أنا قلبي اتقطع وتعبت منه»، متابعه: «مكنش عايز يسجل البنت باسمه، حتي بعد ما كتبت كتابي رسمي مرضيش يديني الاخطار وخباه مني وكان بيهددني أنه هيقطعه».

وأكملت: «بعد ما أخدت البنت منه حضنتها ولبستها في ثانية..وأنا شوفت الفيديو استنجدت بالشرطة عن طريق السوشيال ميديا بعته لكل الناس علشان تساعدني».
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