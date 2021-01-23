بسبب عدم النوم والبكاء .. تعرف على علاج جحوظ العين بالعسل والكورتيزون

، لعدم الحصول على قسط كاف من النوم، وكذلك البكاء كثيرًا في الليل يسبب انتفاخ العين في الصباح، وهو الأمر الذي يمكن علاجه بطرق طبيعية سريعة، وفيما يلي سنقوم بذكر طرق سهلة وسريعة لـ علاج حجوظ العين بالاعشاب. من المشاكل التي نتعرض لها كثيرًا خاصة عند السهر جحوظ العين

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علاج جحوظ العين بالعسل





ومن أسباب الاحتياج إلى علاج جحوظ العين بالعسل عند ا لإفراط في البكاء والإجهاد البدني المفرط والوراثة، والتهاب الجلد والتغيرات الهرمونية في الجسم، وحدوث تغيير في الطقس، ومشاكل الجيوب الأنفية والإفراط في تناول الكحول والنظام الغذائي السيء، وقلة النوم والحساسية أهم أسباب انتفاخ العين .





يعتبر علاج جحوظ العين بالعسل، وتطبيقه على العين في علاج الجروح المصابة غير القابلة للشفاء، مما يؤدي إلى تعزيز استخدامه السريري في علاج الاضطرابات المختلفة بما في ذلك اضطرابات العين.





وهناك أدلة على أن العسل قد يكون مفيدًا في علاج جحوظ العين بالعسل، وأمراض العيون الجافة ، وذمة القرنية بعد الجراحة ، و اعتلال القرنية الفقاعي.





وعلاوة على ذلك ، يمكن استخدام علاج جحوظ العين بالعسل كــ مضاد للجراثيم لتقليل انتفاخ العين؛ حيث ان هناك العديد من الدراسات التي أكدت على فاعلية العسل واستخدامه في طب العيون.





علاج جحوظ العين بالكورتيزون





ويمكن علاج جحوظ العين بالكورتيزون في بعض الحالات، وذلك عندما تكون العيون مؤلمة للغاية وملتهبة، وأحد أسباب اللجوء إلى علاج جحوظ العين بالكورتيزون التهاب الغدة الدرقية، مما قد يوصي الطبيب باستخدام الستيرويدات .

وتعتبر علاج جحوظ العين بالكورتيزون هي من اقوى أدوية لعلاج مشاكل العين؛ حيث يمكن أن تساعد في السيطرة على الالتهاب، ويمكنهم المساعدة في استقرار ورم وجحوظ العين قبل النظر في أي نوع من الجراحة.

في كثير من الحالات ، يوصى بـ حقن الستيرويد مع علاج جحوظ العين بالكورتيزون ، التي تُعطى مباشرة في الوريد (عن طريق الوريد). هذا لأن تناول أقراص الستيرويد لفترة طويلة من الزمن يمكن أن يكون له آثار جانبية كبيرة.

وعادةً ما يتضمن العلاج بحقن الستيرويد و علاج جحوظ العين بالكورتيزون حقنًا أسبوعية لمدة 10 إلى 12 أسبوعًا، ويجب أن تبدأ في ملاحظة تحسن في حالتك بعد أسبوع إلى أسبوعين.

ويمكن ان يتسبب علاج جحوظ العين بالكورتيزون بعض الآثار الجانبية الشديدة غير شائعة ، ولكن قد تواجه بعض المشكلات قصيرة المدى لبضعة أيام بعد العلاج ، مثل:

الشعور بالغضب صعوبة في النوم الصداع احمرار الوجه والرقبة





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علاج انتفاخ العين بسبب الغدة الدرقية





وإذا كنت مصابًا بمرض عين الغدة الدرقية ، فقد يكون علاج انتفاخ العين بسبب الغدة الدرقية على عدة مراحل. هذا لأن الحالة تميل إلى التقدم خلال مرحلتين رئيسيتين لإتمام علاج انتفاخ العين بسبب الغدة الدرقية، وهي :

1- مرحلة "نشطة"، حيث يكون الجفاف والاحمرار واضحين وقد تكونين في خطر الإصابة بمشاكل في الرؤية، يمكن أن تستمر المرحلة النشطة من عدة أشهر إلى سنتين.

2- مرحلة "غير نشطة"، عندما تستقر الحالة ، ولكن قد تبقى مع بعض المشاكل طويلة المدى (بما في ذلك العيون البارزة)





إذا كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية) أو خمول الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية) ، فعادة ما يُعرض عليك الطبيب علاج انتفاخ العين بسبب الغدة الدرقية لتصحيح مستوى هرمونات الغدة الدرقية في الدم.

وعلى سبيل المثال ، يمكن علاج ا بأدوية مثل الثيوناميدات ، التي تمنع الغدة الدرقية من إنتاج هرمونات الغدة الدرقية الزائدة. نتفاخ العين بسبب الغدة الدرقية

ولن يؤدي علاج انتفاخ العين بسبب الغدة الدرقية بالضرورة إلى تحسين أعراض العين ذات الصلة ، ولكنه قد يساعد في منع المشكلات الأخرى المرتبطة بمستويات الغدة الدرقية غير الطبيعية. قد يمنع أيضًا جحوظ العين من التفاقم.





قد يتم الطبيب بـ إ خطارك أيضًا بـ علاج انتفاخ العين بسبب الغدة الدرقية والأشياء التي يمكنك القيام بها بنفسك لتخفيف بعض الأعراض المرتبطة بالمرحلة النشطة لمرض عين الغدة الدرقية، وتشمل هذه: خطارك أيضًا بـ

1- التوقف عن التدخين إذا كنت مدخنًا ، لأن التدخين يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر تفاقم مشاكل العين

2- استخدام وسائد إضافية في السرير ليلًا للمساعدة في تقليل بعض الانتفاخ حول عينيك.

3- ارتداء النظارات الشمسية إذا كان لديك حساسية من الضوء (رهاب الضوء)

4- محاولة تجنب تعريض عينيك للمهيجات مثل الغبار.

5- استخدام قطرات العين للمساعدة في تخفيف الألم وترطيب عينيك إذا كنت تعاني من جفاف العين.

6- ارتداء نظارات تحتوي على مناشير خاصة مصممة للمساعدة في تصحيح الرؤية المزدوجة.



مراحل جحوظ العين





ويصف مراحل جحوظ العين حالة تبرز فيها مقلة العين من محجر العين، مما يجعلها تبدو منتفخة، يمكن أن تؤثر على عين واحدة أو كلتا العينين، وسوف نقوم في السطور التالية بصف مراحل جحوظ العين.

واعتمادًا على مدى شدته ، يمكن أن يسبب معرفة مراحل جحوظ العين ، والمشاكل التي يمكن ان تتسبب بها للعين، مثل: جفاف القرنية والتهاب الملتحمة ، وهو التهاب في الغشاء المبطن للعين.

وعلى المدى الطويل ، تميل الأعراض و مراحل جحوظ العين إلى التحسن ، لكن هذا قد يستغرق سنوات. هناك احتمال أن العيون قد تستمر في الانتفاخ إذا لم يتم تلقي العلاج.

ومن اخطر مراحل جحوظ العين ، والتي يمكن ان تشير على وجود اضطراب هو استمرارها لأكثر من عدة ايام؛ حيث يمكن أن يشير إلى وجود مشكلة في الغدة الدرقية، والمعروف باسم مرض جريفز هو السبب الأكثر شيوعًا لجحوظ العين.





ويعتبر مرض جريفز هو مرض مناعي ذاتي يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية . يعاني الشخص المصاب بفرط نشاط الغدة الدرقية من فرط نشاط الغدة الدرقية التي تفرز هرمونات زائدة وتؤدي إلى نموها .

وتوجد الغدة الدرقية في الرقبة ، أسفل تفاحة آدم؛ حيث تساعد الهرمونات التي ينتجها على تنظيم النمو ومعدل التمثيل الغذائي والوظائف الهامة الأخرى في الجسم. تسمى الهرمونات هرمون الغدة الدرقية و ثلاثي يودوثيرونين ، وعادة ما تساهم في الحفاظ على توازن الجسم بشكل جيد.

غالبًا ما يكون بسبب فرط نشاط الغدة الدرقية، وأحيانًا بسبب قصور الغدة الدرقية ، والذي ينتج عن نشاط الغدة الدرقية. ويعتبر مرض عين الغدة الدرقية أحد مراحل جحوظ العين ؛ حيث انها حالة تتورم فيها الأنسجة الرخوة والعضلات حول العينين، و

وقد لا يتسبب فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية في بروز العينين على الفور. قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تظهر مراحل جحوظ العين، في الشخص السليم ، يهاجم الجهاز المناعي مسببات الأمراض والكائنات الحية والمواد الضارة بالنسبة لنا، وتشمل هذه بعض البكتيريا والفيروسات والطفيليات والخلايا السرطانية والفطريات.

ومع ذلك ، في بعض الأشخاص ، يبدأ الجهاز المناعي في مهاجمة الأنسجة الطبيعية. يوصف هذا بأنه رد فعل المناعة الذاتية، و يعد مرض جريفز مثالًا على تفاعل المناعة الذاتية. الخبراء ليسوا متأكدين من سبب حدوث أمراض المناعة الذاتية. إذا هاجم جهاز المناعة لدى الشخص الغدة الدرقية ، فقد يتفاعل عن طريق إنتاج هرمونات إضافية.

ويمكن للأجسام المضادة للمناعة الذاتية أن تهاجم العضلات والأنسجة الرخوة المحيطة بالعينين ، مما قد يتسبب في بروزها من التجاويف وظهور مراحل مراحل جحوظ العين ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى:

عيون جافة أو شجاعة احمرار عيون منتفخة التهاب وتورم مشاكل في الرؤية





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أعشاب مفيدة للعين





هناك اعشاب مفيدة للعين كما تفيد الجسم ايضا؛ حيث يمكنها ان تجعل تتخلصين من إرهاق العين أو الإنتفاخ التي يأتي بعد يوم سئ من اضطرابات النوم أو عدم الحصول على قسط كافي من النوم، الأمر الذي يجعلنا نبحث عن مجموعة من الحيل التي تخصنا من هذه المشكلة، بالرغم من الادوية والعلاجات، إلا ان هناك أعشاب مفيدة للعين اغلبنا لا نعلم عنها شيئا.



الكثير من الفتيات والسيدات من مشكلة انتفاخ العين المجهدة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك اكتشاف أفضل أعشاب مفيدة للعين وحيل أيضا للتخلص من انتفاخ العين والإرهاق.







1- البابونج أو الشاي الأخضر أو ​​الشاي الأحمر: يحتوي البابونج على مادة مضادة للالتهابات. يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على الحمض الأحمر الذي يساعد في تهدئة المنطقة المحيطة بالعين ، والتخلص من الانتفاخات ، في الشاي الأحمر يحتوي على مادة الكافيين التي تعمل على تماسك الأوعية الدموية ، ويقلل من الالتهاب ، لتحضير المنتج ، املأ الأكياس (البابونج ، الشاي الأحمر أو الأخضر) في ماء مغلي لمدة 3 دقائق ، ثم ضعي الأكياس في الثلاجة حتى تبرد ، وضعيها على عينيك لمدة 15 دقيقة.

2- الخيار : قومي بتقطيع الخيار شرائح مستديرة ووضعها على منطقة العين وأسفلها، مع الاسترخاء لمدة 20 دقيقة، فهو يقلل الانتفاخات ويعالج الهالات السوداء، كما يمكنك بشر الخيار وعصره باستخدام قطنة نظيفة في ماء الخيار ووضعها على العينين.

3- البطاطس : قومي بتقشير البطاطس وتقطيع شريحتين منها ووضعها على العين بنفس طريقة الخيار ، كما يمكنك بشر البطاطس وعصرها والحصول على الماء فقط و غمس قطنة نظيفة فيها ووضعها على منطقة العين .

4- الماء الدافئ بالملح : قومي بوضع كوب ماء دافئ وأضيفي له 2 ملعقة ملح ناعم ، وقلبيه حتى يذوب واستخدمي قطع قطنية نظيفة و اغمسيها في الماء ووضعها على العين ككمادات لمدة 15 دقيقة .



