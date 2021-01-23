الصحف السعودية.. الأرصاد تحذر من القاتل الأسود.. والرياض تكشف موعد اتفاقية السلام مع إسرائيل.. والإمارات تعلق على منع الدنمارك طيرانها من دخول البلاد

السعودية ترحب بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفبذ

وزير الخارجية السعودي: دخلنا مفاوضات سابقة مع الإيرانيين ولكن دون جدوي

انخفاض معدل البطالة يالربع الثالث من 2020 بالسعودية











سلطت الصحف السعودية اليوم، السبت، الضوء على عدد من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، نستعرضها في السطور التالية.









محليا



أبرزت صحيفة "سبق" نبأ ترحيب الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر صالح بن حمد التويجري، بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز النفاذ بعد أن وصلت الدول المُصادقة عليها 50 دولة.





وقال "التويجري" في بيانٍ له، إن "هذا الحدث يمثل خطوة مهمة لطالما انتظرها المجتمع الدولي منذ عام 2017، بغية وجود عالم خالٍ من الأسلحة النووية"، معربًا عن تطلعه لتفعيل بنود الاتفاقية، والتخلص من الأسلحة النووية لما لها من آثار وخيمة على البشرية والبيئة.









ودعا "التويجري" بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التوقيع والمصادقة على هذه المعاهدة.





كما أشارت الصحيفة أيضا إلى تصريحات محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد السعودية عادل محمود القازنلي، بشأن موجة البرد الحالية التي تواجه المملكة والتي تعد هي أشد كتلة هوائية باردة أثرت على أجواء المملكة هذا الشتاء، محذرا من القاتل الأسود في ذروة فصل الشتاء.





وفي تصريحات لقناة "الإخبارية"، أوضح أن العاصمة السعودية الرياض سجلت فجر الجمعة 4 درجات مئوية، متوقعًا استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على مختلف مناطق المملكة.





وقال: "نعيش حاليًا ذروة الشتاء وهذه أقوى كتلة هوائية باردة مرت علينا في فصل الشتاء هذا العام، لكن سنشهد خلال الأيام المقبلة، منخفضات أخرى قد تصاحبها كتل هوائية قادمة من القطب الشمالي، تكون أبرد مع احتمالية تساقط الثلوج خلال المنخفض القادم".





وأضاف: "نخشى من درجات الحرارة المنخفضة التي تصل إلى الصفر المئوي أو ما دونه، في أن تتسبب في تكوّن الصقيع أو ما يعرف بالقاتل الأسود، وذلك عند ساعات الفجر الأولى، خاصة على الطرقات السريعة وزجاج السيارات وأوراق النباتات".





ويشار إلى أن سبب تسمية الصقيع بـ"القاتل الأسود" ترجع لعدم ملاحظته أثناء سير السيارات على الإسفلت، مما يصعب التحكم والسيطرة عليها، وما يتسبب في حصول الحوادث بحسب ماقالت صحيفة سبق السعودية.





وحذر من الخروج فجأة من الأماكن الدافئة إلى الباردة، مشددا علي ضرورة الحرص على تناول المأكولات الدسمة والمشروبات الدافئة التي تساعد على الدفء، والحذر من النوم والنار مشتعلة، حتى لا تتسبب الغازات في حدوث اختناقات.





كما توقع سقوط أمطار غزيرة خلال المنخفضات والفترة الانتقالية المقبلة من فصل الشتاء إلى فصل الخريف .





فيما اهتمت أيضا بتصريحات وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والتي ادلي بها لقناة العربية والتي أكد فيها أن إدارة الرئيس جو بايدن ستقيّم الملف اليمني، وستعرف أن أهدافنا تتقاطع معهم، والعائق هم الحوثيون، وسننسق مع إدارته في هذه الجهود"، نافيًا وجود اتصالات مع بشار الأسد.





وقال في لقاء مع قناة "العربية": "بناء بعض الدول علاقات مع إسرائيل قرارات سيادية، نأمل أن يكون لها أثر إيجابي لتحقق الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية بحسب الأسس المتفق عليها".





وبشأن "توقيع اتفاقية سلام" بين السعودية وإسرائيل، أوضح أن الموعد مرهون باتفاق سلام، وتحقيق دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ضمن مبادرة السلام العربية؛ فمبادرة السلام العربية هي العنوان العريض لعلاقة السعودية مع إسرائيل.





وحول الملف الإيراني، ودعواتهم للتحاور مع السعودية، قال: "يد السعودية دائمًا ممدود. وقد دخلنا في حوارات سابقة مع الإيرانيين، ولم يلتزموا؛ فلا بد أن نجد مؤشرات حقيقية لتغيير نهجهم في المنطقة ودعم المنظمات الإرهابية. وحتى الآن لم نلمس هذا. ونصيحتي لهم أن ينشغلوا بتنمية أوطانهم. هذه محاولات للتسويف ليست جادة".





بينما اهتمت صحيفة "الوطن" السعودية بنبأ إحباط كمية كبيرة جدا من المخدرات قبل توزيعها في البلاد، حيث أشارت إلى الكمية التي كان مراد تهريبها بلغو نحو 20,190,500 قرص أمفيتامين المخدر، مخبأة داخل شحنة فاكهة العنب، عبر ميناء جدة الإسلامي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك حيث تم القبض على العناصر المتورطة في ذلك داخل المملكة، وهم 8 متهمين بينهم 6 مقيمين ومواطنان.





كما لفتت إلى إلغاء الخطوط السعودية كل رحلاتها الجوية أمس، الجمعة، من وإلى مطار مدينة نجران السعودية.





وقالت الخطوط الجوية السعودية إنه حرصًا منها على سلامة ضيوفها الكرام، فإنها تعلن إلغاء جميع رحلاتها من وإلى نجران الجمعة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.





بينما صحيفة "عكاظ" أبرزت بالنشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية بشأن البطالة في المملكة، حيث بينت أن الربع الثالث من عام 2020، معدل البطالة بين السعوديين انخفض من 15.4% في الربع الثاني من 2020 إلى 14.9% في الربع الثالث من 2020.





ووفقًا لنتائج النشرة، انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 8.5%، وفي المقابل ارتفع معدل بطالة السعوديين بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2019 بمقدار 2.9 نقطة مئوية، فيما ارتفع إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 59.5% خلال الربع الثالث من عام 2020.









كما أشارت إلى خبر القبض على ستة وافدين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، لارتكابهم عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في اقتحام مقار الشركات ومتاجر المعدات الخفيفة وسرقة ما تحويه من أموال ومعدات، وبيعها بعد تغيير معالمها، وتمكنوا في إحداها من الاستيلاء على مبلغ 280 ألف ريال، ومستندات وعقود من مقر إحدى الشركات، وتم استرداد المسروقات بعد التوصل إلى مكان إخفائها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات الأولية.





وفي الشأن الإقليمي

أبرزت صحيفة "عكاظ" تصريحات وكيل الوزارة المساعد للشئون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي فيصل لطفي، أنه يجري حاليا التواصل مع الجانب الدنماركي لاستيضاح تفاصيل تعليق الدنمارك المؤقت للرحلات القادمة من دولة الإمارات والحالات التي تم رصدها، لضمان سلامة وأمن المسافرين.





وأشار إلى أن جميع المراكز المعتمدة في دولة الإمارات تخضع بانتظام لفحوصات جودة صارمة وتفرض عقوبات مشددة على عدم الامتثال للمعايير الدولية، لضمان أعلى مواصفات الجودة في الاختبارات.





كما ذكرت الصحيفة أيضا نبأ ‏الهجوم الصاروخي الذي كان يستهدف القوات الأمريكية قرب ‎مطاربغداد ومحاولة استهداف القواعد الأمريكية في ‎العراق تعد الأولى في عهد الرئيس ‎بايدن.









بينما صحيفة "المدينة" أشارت إلى ما نشره حساب مرتبط بالمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي على "تويتر" في تغريدة تدعو إلى الثأر لقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ويبدو أنها تستهدف مباشرة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي أمر بالعملية.





ولكن سرعان ما رد تويتر بتعليق الحساب بدعوى أنه ينتهك "قواعد تويتر"، وفق ما أعلنت الشبكة الاجتماعية في رسالة.





كما أشارت إلى زيارة وفد سعودي رفيع المستوى إلى أوزبكستان اليوم برئاسة وزير الاستثمار بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.





ويشارك في الوفد برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح عدد كبير من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى وفد رفيع من القطاع الخاص وكبار رجال الأعمال السعوديين.





ويتضمن جدول الزيارة إطلاق عدد من المشروعات المشتركة وتوقيع مذكرات تفاهم وتدشين مشروعات للطاقة المتجددة تقودها شركات سعودية، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات بين المسئولين ورجال الأعمال من البلدين.





يذكر أن بيئة الأعمال في جمهورية أوزبكستان تشهد تزايدا في فرص الاستثمار في مجالات الطاقة، والصناعات الغذائية ومواد البناء والتعدين والإلكترونيات وتقنية المعلومات والزراعة وغيرها.









وفي الشأن الدولي



اهتمت صحيفة "المواطن" بتصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن الأمريكيين أصبحوا غير قادرين على إطعام أطفالهم، وعلى الحكومة أن تتصرف بشكل عاجل لإنقاذ الاقتصاد ، وأن بلاده ستشهد الكثير من الظروف المعيشية الصعبة بسبب فيروس كورونا، مطالبًا الكونجرس بالموافقة على تقديم المساعدة في دفع الأجور للأمريكيين.





وتابع الرئيس الأمريكي أن أكثر من 600 ألف معلم ومعلمة خسروا وظائفهم بسبب كورونا، مؤكدًا أن خطة الإغاثة ستركز على عودة النساء إلى العمل، كما ستعمل على إنقاذ 12 مليون طفل من الفقر.





وقال بايدن إنه سيتم العمل مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتنفيذ خطة الإغاثة.





وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن السلطات الألمانية، اعلنت عن تسجيلها أول حالة إصابة بسلالة جديدة لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 تم اكتشافها مؤخرًا في البرازيل.









وذكر وزير الشئون الاجتماعية في أرض هيسن وسط ألمانيا، كاي كلوزي، أن شخصًا وصل الخميس إلى مدينة فرانكفورت أم ماين قادمًا من البرازيل وخضع لفحص كشف إصابته بسلالة فيروس كورونا البرازيلية.









وقال كلوزي وعالمة الفيروسات، ساندرا تسيزيك إنه لم يتم رصد أي أعراض على المصاب، فيما اعتبرت الباحثة أنه لا مؤشرات حاليًّا على أن السلالة الجديدة قد تؤدي إلى حالات أصعب من المرض.









فيما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية نبأ ضغط العشرات من الجمهوريين المؤثرين، بهدوء، على مشرعي الحزب في الكونغرس، من أجل مساءلة ترامب وإدانته.





ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية عن عضو جمهوري في الكونجرس، لم تكشف اسمه، أن السناتور ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، كشف له "أنه يريد رحيل ترامب"، مضيفًا أن "من مصلحة (ماكونيل) السياسية رحيله، ومن مصلحة الحزب الجمهوري رحيله".





ويبذل عدد من المانحين الجمهوريين الكبار جهودًا من وراء الكواليس لإدانة ترامب، وسط دعوات مشابهة صدرت عن مسؤولين سابقين في البيت الأبيض.









كما سلطت الصحيفة الأضواء على فيديو لا تزيد مدته على 5 ثوانٍ، يكئف الكثير عن الحالة النفسية لميلانيا ترامب عقب مغادرة البيت الأبيض بعد معركة الرئاسة الخاسرة، وخروج الرئيس الأمريكي السابق منه، ورفضه حضور مراسم تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن.

وتحت عنوان "كل شيء انتهى"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: "تدرك السيدة الأولى السابقة للبيت الأبيض ميلانيا ترامب أن كل شيء قد انتهى؛ فعند وصول ترامب وزوجته إلى مطار بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية قادمَين من واشنطن يوم الأربعاء الماضي وقف ترامب في المطار رافعًا يده بالتحية في مواجهة مجموعة من المصورين، لكن المفاجأة كانت في ميلانيا التي تركت ترامب واقفًا، وغادرت متوجهة مباشرة إلى السيارة دون أن تقف للتحية أو التقاط الصور".

وأضافت الصحيفة: "كانت ميلانيا تنظر إلى الحاضرين دون ابتسامة بوجه كالصخر، وحاولت ألا تبدو عابسة، وفي النهاية رفعت يدها سريعًا قبل أن تركب السيارة".





