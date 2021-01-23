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حوادث

انهيار عقار سكني من 4 طوابق بالمحلة وأنباء عن سقوط ضحايا

السبت 23/يناير/2021 - 12:10 م
صدى البلد
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احمد علي
انهار عقار سكني مأهول بالسكان في منطقة أبوراضي بمدينة المحلة بمحافظة الغربية مكون من 4 طوابق نتيجة تصدعات وشروخات مفاجئة، وقد أسفر الحادث عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.


تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع الحادث بنطاق منطقة أبوراضي دائرة القسم.


كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث وتم الدفع بفرق الإنقاذ للبحث عن الضحايا.


في السياق ذاته، أعطى الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، توجيهاته إلى اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة ورئيس حي أول، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع الحادث.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.
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