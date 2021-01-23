برلماني: مشروع الفيروز إنجاز جديد للسيسي يوفر فرص العمل ويحقق الاكتفاء الذاتي

أشاد النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد، مؤكدًا أنه يأتي في ظل إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بمشروعات الثروة الحيوانية والاستزراع السمكي.





وأضاف "دياب"، في تصريحات له اليوم، أن المشروع العملاق سوف يساهم في توفير 10 آلاف فرص عمل وهو ما يترتب عنه تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، وزيادة من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.





واستطرد "دياب"، أن مصر تحتل مكانة كبيرة في المنطقة، في مجال الاستزراع السمكي حيث تتصدر المرتبة الأولى بين دول قارة أفريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالميا بكمية قدرها نحو 1.8 مليون طن.



