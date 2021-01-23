لوجو الأزهر الشريف.. كيفية إنشاء شعار لجميع المعاهد في ثواني

وفرت بوابة الأزهر الإلكترونية، خدمة مميزة لجميع المناطق والإدارات والمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.





ووفرت بوابة الأزهر الإلكترونية، رابط لإنشاء شعار للإدارات والمعاهد الأزهرية (بلوجو) الأزهر الشريف.





ويمكن بعد الدخول إلى هذا الرابط إنشاء شعار يتضمن لوجو الأزهر الشريف الرسمي، لأي إدارة أو معهد أو منطقة أزهرية، وذلك بالحجم الصغير أو بالحجم الكبير كما يرغب الذي يدخل على الرابط.





وكي ينشئ الشعار، يتم إدخال عنوان الإدارة التي يريد المسئول أو الموظف إشافتها لشعار الأزهر الشريف، من خلال ثلاث خانات، سطر أول وسطر ثاني وسطر ثالث.





وبعد إنشاء الشعار، يمكن للمسئول الضغط على الزر الأيمن من الماوس لحفظ الشعار ومن ثمن استخدامه في الاعمال اللازمة.



