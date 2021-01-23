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فن

نور عمرو دياب فى إطلالة جديدة مع صديقتها

السبت 23/يناير/2021 - 12:57 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت نور عمرو دياب عدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نور برفقة صديقتها بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بلوفر باللون الأصفر .

نور عمرو دياب هي الابنة الكبرى لعمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية "نور العين".

وتعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام.

بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.

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