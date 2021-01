مغني الهيب هوب ?Chyno with a Why يصدر ألبومه الجديد مملوك

أصدر مغني الهيب هوب السوري الفلبيني الأصل المقيم في بيروت "?Chyno with a Why" ألبومه الجديد "مملوك"، الذي يتحدث عن التهميش الذي تعاني منه مجتمعات المهاجرين حول العالم، حيث يقارب "شينو" الموضوع الذي عانى منه شخصيًا بنظرته وأسلوبه الخاصين، وذلك عبر تحويله مواضيع التهميش لأعمال موسيقية رائعة، وكل ذلك بموهبته الكبيرة وأسلوبه الفني المميز.









" شينو" سبق أن أصدر أول أعمال هذا الألبوم "Russian Roulette" التي عكست الطابع العام لهذا العمل، تلاها أغنية "كيفوني" ثم أغنية "2020 Vision" التي عكست ما حدث في بيروت خلال عام 2020 ، واليوم ومع ألبوم "مملوك" يثبت "شينو" نفسه كمغني هيب هوب متعدد المواهب قادر على مزج العربي والإنجليزي بسلاسة كبيرة وتقديم أهم المواضيع بطريقة جديدة. يشاركه في هذا الألبوم باقة من أهم صناع الهيب هوب العربي والمواهب الجديدة الواعدة.









وبالتزامن مع إصدار الألبوم، تم إصدار فيديو كليب أغنية "Fresh Money" التي يتحدى فيها النظام المالي، ويتحدث فيها عن صعوبة عمل المهاجرين لجمع الأموال وارسالها لذويهم في بلادهم.









"?Chyno with a Why" يصف شعوره حول هذا الألبوم بالقول: "يمكنهم وضع صورة نمطية عنا. يمكنهم تصنيفنا ووضعنا في صناديق. يحاولون تعريفنا بأهداف محددة. يجبروننا على مغادرة منازلنا والعيش في مكان غريب وبعيد. ربما في يوم من الأيام سوف يفهم العالم أننا جميعًا "مماليك" ، حتى ذلك اليوم ، ببطء ولكن بثبات ، سننهض. سنُحترم. وبالدم والعرق والدموع: سوف ننجح".









حول "شينو"

"?Chyno with a Why" هو أول فنان يوقع مع "Warner Music Middle East". عمل على البومه الجديد لأكثر من سنة بالتعاون مع باقة من أهم المواهب العربية في عالم الهيب هوب.









في منطقة لا تزال فيها موسيقى الهيب هوب مجهولة إلى حد كبير، فتح مغني الهيب هوب "?Chyno with a Why" الساكن في بيروت، آفاقًا جديدة التوجهات في هذا الفن.











عاش مغني الراب والمنتج السوري الفلبيني، وهو يصنع الموسيقى للتعبير عن مشاعر الحرمان والتهميش من خلال موسيقى الهيب هوب.









في عام 2015، ترك بصمته في الشرق الأوسط بأول ألبوم منفرد له بعنوان "Making Music too Feel at Home"، تلاه الألبوم الذي أنتجه بعنوان" The Misled" الضالين في عام 2017، والذي يسلط فيه الضوء على أساليب الترهيب والترغيب التي تتبعها المنظمات المتطرفة في المنطقة العربية، وهو يضم معظم فناني الهيب هوب في لبنان.











في عام 2018، تعاون مع النجم The Synaptik في ألبوم مشترك بعنوان "Terminal"، حيث يسلط الضوء على اختلاف فكر الشباب الحديث، كونهم غربيون جدًا بالنسبة للعالم العربي وعربيون جدًا بالنسبة للعالم الغربي.









"?Chyno with a Why" هو عضو مؤسس في S.C.U.M: أول مهرجان لثقافة الشارع والموسيقى الحضرية من نوعه في المنطقة العربية.









"?Chyno with a Why" يشارك موسيقاه حول العالم لينقل رسالته الخاصة بالوعي الاجتماعي من الشرق الأوسط إلى العالم بموهبة كبيرة وأسلوب فريد.