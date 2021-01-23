ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لتحقق النجاح.. تامر حسني يوجه نصيحة لمتابعيه على إنستجرام

السبت 23/يناير/2021 - 02:49 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
وجه النجم تامر حسني،نصيحة لمتابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام،من أجل تحقيق النجاح.
 
وكتب حسني:"طريق النجاح يبدأ من حب يكسر قلبك ،صاحب يخذلك،صاحب نفوذ يظلمك،أشخاص لم تؤمن بك،حني تيأس من البشر فتلجأ إلي الله ،فتفهم وتدرك فتسعى وتنجح"

وحققت أغنية "قولني كلام" للفنان تامر حسني 24 مليون مشاهدة بعد مرور أكثر من شهرين على طرحها بقناته الرسمية بموقع "يوتيوب".
 
الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع على فتح الله.

وأحيا الفنان تامر حسني، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا بمصر بأغنية جديدة "ارفع ايدك".

وحققت أغنية "ارفع إيدك" للنجم تامر حسنى في أول يوم، وهى الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة  3 ملايين و600 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة، عبر القناة الرسمية لتامر حسنى على موقع "يوتيوب".

وشهد افتتاح حفل كأس العالم لكرة اليد عرض فقرات فنية رائعة، وتضمنت العديد من الرقص المتنوع الذي يشبه الحضارة المصرية القديمة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. تامر حسني يروج بالفيديو لشركة محمول عبر إنستجرام

تامر حسني ينشر كواليس أغنية "ارفع إيدك"

أغنية مونديال اليد.. ارفع إيدك لـ تامر حسنى تتخطى 2 مليون مشاهدة .. فيديو

#تامر_حسني يتصدر تويتر عقب إحياء حفل إفتتاح كأس العالم لكرة اليد

تامر حسني يفتتح كأس العالم لكرة اليد برفقة مروان موسى ..صور

قولني كلام لـ تامر حسني تحقق 24 مليون مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

تباهى أمام زميله بجريمته.. طبيب فقد وظيفته ويواجه السجن لسرقته جرعات من لقاح كورونا

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

تقارير: قرار حرمان الهلال السعودي من دوري أبطال آسيا «تم بالفعل»

حمدي بدين: بحيرة الفيروز الشرقية تبلغ حوالي 425 فدانا بينما الغربية 5772 فدانا

مين اللي شغال في الكلام ده؟.. الرئيس السيسي يوجه سؤالا مفاجئا لـ إيهاب الفار

نداء عاجل من السفارة السعودية بروسيا لرعاياها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة