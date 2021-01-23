لتحقق النجاح.. تامر حسني يوجه نصيحة لمتابعيه على إنستجرام

وكتب حسني:"طريق النجاح يبدأ من حب يكسر قلبك ،صاحب يخذلك،صاحب نفوذ يظلمك،أشخاص لم تؤمن بك،حني تيأس من البشر فتلجأ إلي الله ،فتفهم وتدرك فتسعى وتنجح"

وحققت أغنية "قولني كلام" للفنان تامر حسني 24 مليون مشاهدة بعد مرور أكثر من شهرين على طرحها بقناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع على فتح الله.





وأحيا الفنان تامر حسني، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا بمصر بأغنية جديدة "ارفع ايدك".





وحققت أغنية "ارفع إيدك" للنجم تامر حسنى في أول يوم، وهى الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة 3 ملايين و600 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة، عبر القناة الرسمية لتامر حسنى على موقع "يوتيوب".



