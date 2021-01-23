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فن

بالأسود.. هنادى مهنا تشعل مواقع التواصل الإجتماعى.. شاهد

السبت 23/يناير/2021 - 03:02 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت هنادي مهنا في الصورة وهى ترتدى جاكيت أسود كبير ، ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالتالى:
-قمرر
-ايه الجمال ده

يذكر أن هنادى مهنى شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.

والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحققت أغنية "أول كلام" للفنانة هنادى مهنى أكثر من 17 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر "يوتيوب" وتم تصويرها بطريقة "فيديو كليب" من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح يوم 6 نوفمبر الماضي.

أغنية هنادي مهنا "أول كلام" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج أحمد راغب.
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