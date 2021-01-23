ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: الرئيس السيسي يقتحم الملفات الشائكة وقراره بتطوير القرى سيغير وجه الريف

السبت 23/يناير/2021 - 03:48 م
صورة أرشيفية- قري
صورة أرشيفية- قري الريف في مصر
Advertisements
فريدة محمد
أكد النائب سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، أن المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير جميع قرى الريف المصري، سيحقق نقلة نوعية هائلة في مستوى وشكل هذه القرى.


وقال ضيف الله، في بيان، اليوم السبت، أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف 1500 قرية على مدار 3 أعوام فقط، وهو تحد حقيقي لإنجازه في هذه الفترة القليلة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أول رئيس يقتحم الملفات الشائكة ولا يخشى التحديات وفي كل مشروع ينتصر عليها.


وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الخطة التي أعلنها الرئيس اليوم خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، تشير إلى أن تطوير القرى المصرية سيكون شاملا وعلى أعلى المستويات وفي جميع المجالات من مرافق وبنية أساسية وخدمات وتوفير فرص عمل.


وأشار سعيد ضيف الله، إلى أن هذا المشروع يوفر الآلاف من فرص العمل عبر الشركات المحلية والمقاولين حيث سيتم السماح بإشراكهم في تنفيذ الأعمال الجارية في جميع القرى على مستوى الجمهورية.


وشدد عضو مجلس الشيوخ والقيادي بالوفد، على أن أبرز مشكلات القرى تتعلق بخدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي ومنظومة الطرق، وجميع هذه الملفات تمثل أولوية في خطة التطوير ما سيؤدي إلى تغيير كامل في صورة الريف المصري.


وطمأن النائب سعيد ضيف الله، جميع أبناء القرى على مستوى مصر بأن مصر لا تنساهم وأن خطة التطوير ستصل إليهم قريبا جدا وستكون شاملة لجميع نواحي القرية لتحسين أحوال المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

توسيع نطاق الريف.. نواب: الدولة تطبق شعار العدالة الاجتماعية وتواجه الفقر بحياة كريمة.. وترشيد استخدام المياه يتصدى لأزمة الفقر المائي

بآيات من القرآن.. بدء فعاليات افتتاح الرئيس السيسي لـ مشروع الفيروز ببورسعيد

برلماني: مشروع الفيروز إنجاز جديد للسيسي يوفر فرص العمل ويحقق الاكتفاء الذاتي

شكل تاني خالص.. الرئيس السيسي: نحشد الطاقات لإنهاء مشاريع البنية التحتية.. شاهد

هتبقى شكل تاني خالص.. السيسي: إشراك المقاولين المحليين لرفع كفاءة القرى.. فيديو

بعد افتتاح الرئيس مشروع الفيروز.. برلماني: مصر تعيش عصرها الذهبي

ترشيحاتنا

رغم رفض الزمالك.. لماذا يصر سانت إيتيان على ضم مصطفى محمد؟

الأرصاد تحذر: طقس الأسبوع مضطرب.. 4 أيام شبورة ويومان أمطارا ورياحا

خلال اجتماعه اليوم.. 3 مقترحات لإجراء الامتحانات على طاولة الأعلى للجامعات

خلال اجتماع الأعلى للجامعات.. تأكيد على موعد الامتحانات رغم تعدد المقترحات.. وبحث آليات منهج الزيادة السكانية

رفع مستوى المعيشة.. الرئيس السيسى يزف بشرى لـ المواطنين.. فيديو

قبل الزفاف.. لغة جسد الأميرة ديانا تفضح علاقتها بالأمير تشارلز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق بسيطة لـ علاج خوف الأطفال من الظلام

بإطلالة جريئة.. شاهد مايا دياب تثير الجدل على إنستجرام

يهدد حياتك.. أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل