في عيدهم الـ 69.. محافظ بني سويف: جهود كبيرة وتضحيات غالية يبذلها رجال الشرطة

قدّم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التهاني لأسرة جهاز الشرطة بالمحافظة من قيادات وضباط وأفراد بمناسبة عيد الشرطة التاسع والستين، مشيدًا بالجهود الكبيرة والتضحيات الغالية التي يبذلها رجال الشرطة في تحقيق الأمن والأمان في ربوع مصر وحفظ استقرار الوطن، والذي يوفر المناخ الملائم والآمن لتحقيق التنمية.





وأكد محافظ بني سويف أن مناسبة عيد الشرطة، هي ذكرى عظيمة تجسد معنى التضحية الحقيقي من أجل الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة العظيمة والوطنية، نستلهم منها روح التضحية والعمل المخلص من أجل أن يبقى وطننا خالدًا عبر الزمان، ونبراساَ لهذا الجيل والأجيال القادمة لاستكمال المسيرة خلف قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة والشرطة الباسلة لدحر كيد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار وطننا.





وفي هذا السياق بعث المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم برقية تهنئة للسيد اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف وقيادات المديرية وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية بالمحافظة، قال فيها: (يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة،أعاده الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار ,داعيًا الله أن يوفقكم،وأن تظل راية مصر عالية خفاقة).



