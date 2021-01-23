عيد حماد: تصريحات السيسي تؤكد جدية مصر في التنمية والرقمنة

أشاد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ألقاها خلال افتتاحه عددًا من المشروعات في شرق بور سعيد، موضحًا أنها تؤكد أن مصر لديها إستراتيجية كبرى للتنمية ولإنشاء مشروعات قومية متعددة تحقق الاكتفاء الذاتي وتوفر فرص عمل للشباب فضلًا عن تشجيع الاستثمار.
وأضاف "حماد"، في تصريحات له، أن المشروعات القومية الذي افتتحها الرئيس اليوم تعتبر الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، خاصة مشروع الفيروز الذي يساهم بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، فضلًا عن ما يساهم به في زيادة فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد منذ 6 أعوام، تحققت إنجازات عدة، في كافة قطاعات الدولة بشكل عام، وكان للتنمية المحلية نصيب كبير، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية القرى، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية و البيئية، وهو ما يؤكد أهمية هذه المشروعات.