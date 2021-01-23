عيد حماد: تصريحات السيسي تؤكد جدية مصر في التنمية والرقمنة

أشاد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ألقاها خلال افتتاحه عددًا من المشروعات في شرق بور سعيد، موضحًا أنها تؤكد أن مصر لديها إستراتيجية كبرى للتنمية ولإنشاء مشروعات قومية متعددة تحقق الاكتفاء الذاتي وتوفر فرص عمل للشباب فضلًا عن تشجيع الاستثمار.





وأضاف "حماد"، في تصريحات له، أن المشروعات القومية الذي افتتحها الرئيس اليوم تعتبر الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، خاصة مشروع الفيروز الذي يساهم بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، فضلًا عن ما يساهم به في زيادة فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.



