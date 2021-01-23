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أخبار البلد

نصدر 35 ألف طن.. متحدث الزراعة: مصر الأولى أفريقيًا والسادسة عالميًا فى الاستزراع السمكي

السبت 23/يناير/2021 - 04:55 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة ومتحدث الزراعة ، إن هناك تطورا كبيرا حدث فى البحيرات السمكية ، ووصل إنتاج الأسماك إلي 2 مليون طن سنويا ، وهذا يكفى لاقتراب من الاكتفاء الذاتى .

وأضاف القرش لـ صدى البلد: "نستورد الأنواع التى لايمكن إنتاجها فى مصر بسبب الظروف الجوية مثل أسماك التونة ، الماكريل ، الرنجة ، السردين "، مؤكدا أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى إفريقيا فى إنتاج أسماك المزارع.

وأشار إلي أن مصر هى الدولة السادسة فى إنتاج أسماك البلطى عالميا ، منوها إلي أنها تحتل المركز الأول أفريقيًا و السادس عالميًا فى الإستزراع السمكى 

وأوضح محمد القرش أن الدولة تهتم بتحقيق الآمن الغذائي للمواطن، وتوفير البروتينات وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها .

وتابع :"اجمالي ما تم تصديره خلال عام 2019حوالي 35 ألف طن ، واجمالي ما تم استيراده  325 ألف طن ولم تؤثر كورونا على التصدير حاليا ".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

وقال السفر بسام راضى ، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية : إن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الاوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الانجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الاخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى
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