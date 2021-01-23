عيد للمصريين.. محافظ الإسكندرية يهنئ رجال الشرطة البواسل بعيدهم

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم، وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بمناسبة الاحتفالات بالعيد الــ 69 للشرطة المصرية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقياداتها.
وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع رجال الشرطة البواسل وقاداتها بمناسبة الاحتفال بعيدهم، مشيدا بالدور العظيم الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية، وأكد أن "عيد الشرطة" هو عيد للمصريين جميعًا.
اقرأ أيضًا:
لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. محافظة الإسكندرية: إغلاق 10 محلات مخالفة وتحرير 30 محضرًا في حملة بالعجمي
وفي سياق متصل، قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة حامد متولي سكرتير عام حى العجمى، اليوم السبت، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حى العجمى.
وقامت الحملة بالمرور على المطاعم والمحال والمقاهي من طريق اسكندرية مطروح وحتى منطقة الهانوفيل.
وأسفرت الحملة عن غلق 10 محال لعدم التزامهم بتطبيق الإجراءات الإحترازية وعدم التزامهم بوجود الشهادات الصحية والتراخيص البيئية، كما تم تحرير 30 مخالفة صحية وبيئية وتموينية، وقد شارك في الحملة ممثلون عن الطب البيطري والصحة والقوي العاملة والتموين ورخص المحلات وحماية المستهلك والمتابعة الميدانية واشغال طريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي.
وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد علي أصحاب المحال والمطاعم والملاهي بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتوفير معقمات ومطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة ، مع الالتزام بقواعد النظافة العامة وتوفير صندوق قمامة، والتنبيه علي المواطنين المترددين علي المحال بالإلتزام بالتعليمات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.
يأتي هذا استمرارًا لحملات تطبيق الإجراءات الاحترازية التي شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذها وعدم التهاون مع أي مخالف في اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا.