لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. محافظة الإسكندرية: إغلاق 10 محلات مخالفة وتحرير 30 محضرًا في حملة بالعجمي

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة حامد متولي سكرتير عام حى العجمى، اليوم السبت، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حى العجمى.





وقامت الحملة بالمرور على المطاعم والمحال والمقاهي من طريق اسكندرية مطروح وحتى منطقة الهانوفيل.

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وأسفرت الحملة عن غلق 10 محال لعدم التزامهم بتطبيق الإجراءات الإحترازية وعدم التزامهم بوجود الشهادات الصحية والتراخيص البيئية، كما تم تحرير 30 مخالفة صحية وبيئية وتموينية، وقد شارك في الحملة ممثلون عن الطب البيطري والصحة والقوي العاملة والتموين ورخص المحلات وحماية المستهلك والمتابعة الميدانية واشغال طريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي.





وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد علي أصحاب المحال والمطاعم والملاهي بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتوفير معقمات ومطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة ، مع الالتزام بقواعد النظافة العامة وتوفير صندوق قمامة، والتنبيه علي المواطنين المترددين علي المحال بالإلتزام بالتعليمات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.





يأتي هذا استمرارًا لحملات تطبيق الإجراءات الاحترازية التي شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذها وعدم التهاون مع أي مخالف في اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا.