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حوادث

نيابة المنتزة: تجديد حبس المتهم بقتل ابنته لشكه في سوء سلوكها

السبت 23/يناير/2021 - 03:26 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

قررت نيابة المنتزه، اليوم السبت، تجديد حبس عامل، 43 عام ، المتهم بقتل ابنته "حنين" 14 عامًا لشكه في سوء سلوكها.

وتبدأ أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء محمد عبد الوهاب، يفيد بتلقيه بلاغًا من قسم شرطة المنتزة حول مقتل طفلة خنقًا داخل مسكنها.

وعلى الفور هرع رجال المباحث الجنائية، وتم تشكيل فريق بحث، تحت إشراف اللواء محمد عبد الوهاب مدير إدارة البحث الجنائي، إلى مكان الواقعة، لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الواقعة.

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وبعد المعاينة، عثر رجال المباحث جثة طفلة، حنين.م.ح.م، 14 سنة، ترتدي كامل ملابسها، على الأرض، وحول رقبتها إيشارب.

وبدأت تحريات المباحث بسؤال الجيران، وقرروا قيام والد الطفلة، بقتلها عن طريق خنقها بالإيشارب، وفر هاربا، وأفادوا بأنه يعيش بمفرده هو وابنته بعد انفصاله عن والدتها.

وبسؤال والدة الطفلة، اتهمت طليقها بقتلها، وعلى الفور تتبع رجال المباحث خط سير الأب، وتم تحديد مكانه، والقبض عليه، وبسؤاله، أفاد بأنه قتل ابنته لشكه في سلوكها واعتيادها ترك المسكن، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة، وإحالة المتهم للنيابة.

وأدلى المتهم باعترافات واقعة أمام النيابة العامة: "حذرت من الدراسة قبل أن تبدأ في طريق جلب العار لي ، مضيفًا ، وبدء العمل في طريقك لأكل عيشى وأخرج في العمل في طريقك حتى اتمكن من تربيتها".

تلقيت فرصة عديدة من الجيران منها: "خلى بالك من بنتك .. راقب بنتك" ، و"تابع" حبيت ارتاح من نظرات الناس فقمت بخنقها بعد ان عودت المنزل ووجدتها وشاهدها البعض برفقة شباب فخنقتها بايشارب وخرجت للجيران وقولتلهم "خلاص أنا خنقتها وأخبرت والدتها وغادرتهم".

وقررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف علي الجثة وبيان سبب الوفاة.

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