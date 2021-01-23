تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. محافظة الإسكندرية تواصل التصدي لأعمال البناء المخالف بنطاق الثغر

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، حملة لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد



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ففي حي غرب، برئاسة المهندسة سحر شعبان، تم فيها إيقاف أعمال مخالفه بالعقار الكائن ٨٠ شارع عبد الملك ابن مروان بالورديان وذلك بتكسير حائط بالدور الأرضي محل وتم واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفات وذلك حرصا على سلامه المبني وحفاظا علي سلامه سكان العقار.





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وشددت على استمرار تنفيذ الحملات بنطاق حي غرب علي مدار اليوم وأنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات تضر بالصالح العام للمواطن وأن الحملات متواليه بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.





وفي حي العامرية ثان، شن الحي برئاسية محمود بريك، رئيس الحي، وتحت إشراف عصام عبدالمنعم سكرتير عام الحي حملة فورية لفك شدة خشبية لسقف بالدور الأول علوى وتم التحفظ على أربعين لوح خشب بقرية البيصار، كما تم فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الثاني علوى وتم التحفظ على ثلاثين لوح خشب بقرية البيصار.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرًا إلى أن الحملة جاءت في إطار التصدي للمخالفات بشتى أنواعها لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة بنطاق المحافظة.





يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية. وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المعتدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.





وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كل التعديات على أراضي أملاك الدولة.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.