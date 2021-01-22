إزالة 8 حالات بناء مخالف فى الإسكندرية.. شاهد

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، حملة لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.





ففي حي وسط الإسكندرية، توجهت حملة مكبرة اليوم الجمعة، للعقار الكائن ب ٤٩ شارع الرصافة؛ بناء علي المعلومات الواردة من إداراة المتابعة بالحي بوجود أعمال بناء مخالف بالعقار، حيث تم خلال الحملة رصد بناء دور مخالف بالعقار، وإزالته عن طريق مقاول الهدم التابع للحي.





وتحت إشراف اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، نفذ المركز اليوم أعمال إزالة فورية عبارة عن الشروع ببناء حوائط من الطوب الأبيض (مغسله سيارات) الكائن بتقاطع شارع السنترال مع شارع حسن علام ببرج العرب القديم، في حضور رئيس لجنة الإزالات وأعضاء اللجنة.





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وفي ضوء مواصلة حملات إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق حي العامرية أول، بناءً على تعليمات اللواء حسام الشيخ رئيس الحي، أوقف الحي أعمال بناء مخالف عبارة عن بناء حوائط داخل جمالون حديدي بمساكن الضباط بالطريق الصحراوي والتحفظ على المعدات ومواد البناء .





وفي حي العجمي، شن الحي، حملة برئاسة السيد موسي، رئيس الحي، وتم عمل إزالة فورية لدور ثامن علوى بشارع عبد الله باسط متفرع من شارع الاهرام بقطاع أبو تلات على مساحة ٣٥٠ م مربع .





وفي العامرية ثان، شن رئيس وحدة الإزالة الفورية وادارة أشغال طريق والمتابعة الميدانية وجميع الإدارات المعنية شن حملة فورية لإيقاف أعمال لثلاث حالات بناء مخالف في قرية 4 بنجر السكر وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية وتم التحفظ على عدد 20 عرق وعدد 7 لوح خشبي على كميه من الأخشاب.





كما تم فك شده خشبية دور أرضى بقرية 4 بنجر السكر والتحفظ على خلاطه، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.





وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرًا إلى أن الحملة جاءت في إطار التصدي للمخالفات بشتى أنواعها لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة بنطاق المحافظة.





يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية. وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المعتدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.





وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.