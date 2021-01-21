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حوادث

شك في سلوكها.. تفاصيل مقتل طفلة على يد والدها في الإسكندرية

الخميس 21/يناير/2021 - 11:18 م
جثة طفلة
جثة طفلة
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أحمد بسيوني

انفصال الزوجين أمر مؤلم، ويؤثر على نفسية الطفل، ويغير من سلوكه، لذلك، فإن مشاكل الزوجين دائما ما يتحملها الأبناء، ويحصدون نتائجها.  

 

أب يعيش مع ابنته بمفردهما بعد انفصاله عن زوجته، وفي النهاية جريمة مروعة يندى لها الجبين، حيث شهدت منطقة المنتزة، شرق الإسكندرية، جريمة قتل لا تصدق، بعدما تجرد أب من إنسانيته وغريزته الأبوية،  ونفذ في فلذة كبده حكم الإعدام شنقًا لشكه في سلوكها، رغم أنها لم تتجاوز بعد مرحلة الطفولة.


تبدأ أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء محمد عبد الوهاب، يفيد بتلقيه بلاغًا من قسم شرطة المنتزة حول مقتل طفلة خنقًا داخل مسكنها.


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وعلى الفور هرع رجال المباحث الجنائية، وتم تشكيل فريق بحث، تحت إشراف اللواء محمد عبد الوهاب مدير إدارة البحث الجنائي، إلى مكان الواقعة، لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الواقعة.

 

وبعد المعاينة، عثر رجال المباحث جثة طفلة، حنين.م.ح.م، 14 سنة، ترتدي كامل ملابسها، على الأرض، وحول رقبتها إيشارب.

 

وبدأت تحريات المباحث بسؤال الجيران، وقرروا قيام والد الطفلة، بقتلها عن طريق خنقها بالإيشارب، وفر هاربا، وأفادوا بأنه يعيش بمفرده هو وابنته بعد انفصاله عن والدتها.

 

وبسؤال والدة الطفلة، اتهمت طليقها بقتلها، وعلى الفور تتبع رجال المباحث خط سير الأب، وتم تحديد مكانه، والقبض عليه.

 

وبسؤاله، أفاد بأنه قتل ابنته لشكه في سلوكها واعتيادها ترك المسكن، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة.


تحرر محضر بالواقعة، وإحالة المتهم للنيابة، التي قررت ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف علي الجثة وبيان سبب الوفاة.

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