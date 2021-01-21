القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد أمها بسبب كيكة في الإسكندرية

عاقبت أم طفلتها بصفعها على وجهها، ظنًا منها أنها توبخها حتى تحسن تربيتها، ولكن لم يكن القدر رحيمًا بهما فماتت الطفلة في الحال بعد اصطدام رأسها في حائط بالمنزل، القصة ليست سينمائية ولكنها حقيقة وقعت في أحد أحياء شرق الإسكندرية.





وتبدأ الرواية عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان الرمل، حول بلاغ من أحد مفتشي الصحة يفيد بأنه يشتبه في مقتل طفلة.





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وذكر مفتش الصحة أن أهل الطفلة المجني عليها حضروا لاستخراج شهادة وفاة، وعقب إجراء المعاينة والكشف الطبي عليها، تشكك في وفاتها، حيث وجد كدمات وإصابات شديدة في الرأس، وعلى الفور أبلغ قسم شرطة ثان الرمل عن الواقعة.





وعلى الفور تحرك ضباط مباحث القسم، وسؤال أهل الطفلة، قالت الأم إن رحمة كانت تشتكي من وجود آلام شديدة في بطنها، وقامت بالترجيع، وسقطت على الأرض وارتطمت بأحد الحوائط وماتت على الفور.





وبالضغط على الأم، دخلت في نوبة بكاء شديدة، وأقرت بأن المجني عليها كانت تتناول قطع من والبسكويت والكيكة والشوكولاتة فسقطت منها على الأرض بعض القطع، مما أدى إلى اتساخ سجادة المنزل، وأنها صفعتها على وجهها، بهدف توبيخها وحتى تعلمها الصح من الغلط على حد وصفها، ولكن الصفعة كانت شديدة فارتطمت بالحائط وسقطت على الأرض وتوفيت في الحال.



