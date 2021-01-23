ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تحفيز الاقتصاد.. وزير المالية: طفرة منتظرة في منظومة الجمارك قريبا

السبت 23/يناير/2021 - 09:09 م
المركزي اللوجيستي
المركزي اللوجيستي
Advertisements
محمد يحيي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة جمركية غير مسبوقة تُسهم فى تحفيز التنمية الاقتصادية بمصر، بما يتضمنه قانون الجمارك الجديد من ممارسات عالمية تساعد فى تنشيط حركة التجارة الدولية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بالمركز اللوجيستى للخدمات الجمركية بميناء بورسعيد التى رافقه خلالها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك.

اقرأ أيضا:
وأضاف وزير المالية،: نمضى بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، ومن المقرر الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك بنهاية يونيه المقبل؛ من أجل تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُؤدى إلى تحسين تصنيف مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وقال الوزير،  إن المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها حاليًا فى مختلف المحافظات والمراكز والمدن والقرى، تُغَّير وجه الحياة فى مصر، وتُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتحقيق الأمن الغذائى، وتحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أن مصر، واحدة من أفضل أربع دول بالعالم فى معدلات النمو، وأن مؤسسة «ستاندرد تشارترد» تتوقع لمصر أن تكون بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم فى عام ٢٠٣٠، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المالية: ربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بنهاية يونيه المقبل

لأول مرة.. إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي

2020 عبور جديد بالجمارك إلى النافذة الواحدة: ربط الموانئ بمنصة إلكترونية.. يُخَّفض زمن الإفراج وأسعار السلع.. نظام جديد لتسوية المنازعات

ثاني أعلى معدل نمو في العالم.. جهود "المالية" خلال 2020

وفق إجراءات احترازية.. وزير المالية: حريصون على استمرار الإنتاج والتصدير

أهمية منظومة النافذة الواحدة في الجمارك والموانئ.. مسئول يوضح

ترشيحاتنا

كورونا ينهي حياة 4 وزراء في الحكومة الزيمبابوية

مدافع جديد مميز.. شوبير يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي .. شاهد

بعد موقف فلوريدا.. تقارير: ميلانيا قد تطلب الطلاق من ترامب

إصابة لاعب الإسماعيلي بارتجاج في المخ

أخبار النادي الأهلي: العودة لصدارة الدوري.. وصرف 60 مليون جنيه قبل مونديال الأندية

تسبب الموت .. من هم المهددون بالسكتة القلبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 3 أخطاء غير متوقعة تكرف الشاي

لـ الرجال.. تعرف على فوائد الشاي بالرمان الصحية

أصل الحكاية| تعرف على رحلة فولفو من الأيادي السويدية إلى الصينية