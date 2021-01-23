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رياضة

غدا.. سيراميكا كليوباترا يواجه المقاصة وديًا

السبت 23/يناير/2021 - 10:11 م
لاعبو سيراميكا كليوباترا
لاعبو سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مباراة ودية في الثانية والنصف عصر غد الأحد، أمام المقاصة، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة بالدوري.

وقرر هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، خوض مباراة ودية، للحفاظ على معدل اللياقة البدنية للاعبين، وكذلك حالة الانسجام التي وصلوا إليها من خلال تتابع المباريات في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي اللقاء الودي، بعد قرار اتحاد الكرة تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا، مع المصري البورسعيدي، التي كان مقررا لها الأحد، بسبب أعمال الصيانة في ستاد برح العرب.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة يوم الجمعة الموافق 29 من شهر يناير الجاري، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة العاشرة للدوري.
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