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أخبار العالم

الداخلية السعودية تشارك في المؤتمر الأسبوعي للصحة حول مستجدات كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 10:28 م
المتحدث الأمني لوزارة
المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب
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قسم الخارجي
أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن المؤتمر الصحفي الأسبوعي بشأن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) في السعودية سيشهد مشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب غدًا الأحد.

وأوضحت الوكالة في منشور عبر حسابها في «تويتر»، اليوم السبت، أن الشلهوب سيستعرض تحديثات أمنية.

كما سيشارك المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي كالمعتاد. ويستعرض العبدالعالي مستجدات اللقاح وخريطة الإصابات الأسبوعية والمنحنى الوبائي.

وتصدرت السعودية دول الخليج العربي في نسب التعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 97.7%، وذلك وفقا لإحصائية مجلس الصحة الخليجيي.

وذكر مجلس الصحة الخليجي وفقا لصحيفة عاجل أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا، أمس الجمعة، سجلت فى السعودية: 97.7%، والبحرين: 96.7%، والإمارات: 89.8%، وسلطنة عُمان: 94.1%، والكويت: 95.7%، وقطر: 97.4%.

في السياق ذاته، أوضح مجلس الصحة الخليجي، أنه تم تطعيم (4.814.508) أشخاص ضد فيروس كورونا في دول الخليج العربي.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت استقبال المملكة خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، كميات جديدة من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما صرح به وكيل وزارة الصحة بالمملكة، عبد الله عسيري. 
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