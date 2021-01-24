شاهد .. سائق يقود سيارته وهو نائم في المقعد الخلفي .. فيديو

وقام في الفيديو بوضع شريط ثقيل على عجلة القيادة في سيارة تيسلا لضمان عدم إلغاء تفعيل السائق الآلي، وعندما يكون على الطريق، يتكئ بمقعد السائق ويتظاهر بالنوم، ثم يقفز إلى المقاعد الخلفية ويتظاهر مرة أخرى بالنوم.



وبعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل طلبت تيسلا من الذين يستخدمون هذا النظام ، أن يضعوا أيديهم على عجلة القيادة مهما حدث ،ويبقوا أعينهم على الطريق ، ولا يقتصر الامر على ذلك ، بل أيضًا يخالف مجموعة من قوانين القيادة، لذا فهو يستحق عقابًا رادعا.





من يقود سيارة تيسلا فهو سائق متقدم للغاية ، ومعروف عن تيسلا أنها توفر خاصية القيادة الذاتية بالكامل ، ولكن يوجد بعض السائقين يسيئون استخدام خاصية ذاتية القيادة من تيسلا بطريقة خاطئة ، وينشرون فيديوهات عديدة على مواقع التواصل الإجتماعي .وفي الفيديو المنشور ظهر سائق سيارة تيسلا موديل 3 ، اثناء أنطلاقها على الطريق السريع مع تشغيل خاصية السائق الآلي ، وهو بالخلف نائم على الكنبة الخلفية .بطل هذا الفيديو يدعى جوناثان كوكس ، وهو ماينشر دائما فيديوهاته على القناة الخاصه به باليوتيوب ،