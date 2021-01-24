ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد .. سائق يقود سيارته وهو نائم في المقعد الخلفي .. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 01:01 ص
قائد سيارة تيسلا
قائد سيارة تيسلا
Advertisements
أماني نوار
من يقود سيارة تيسلا فهو سائق متقدم للغاية ، ومعروف عن تيسلا أنها توفر خاصية القيادة الذاتية بالكامل ، ولكن يوجد بعض السائقين يسيئون استخدام خاصية ذاتية القيادة من تيسلا بطريقة خاطئة ، وينشرون فيديوهات عديدة على مواقع التواصل الإجتماعي .

وفي الفيديو المنشور ظهر سائق سيارة تيسلا موديل 3 ، اثناء أنطلاقها على الطريق السريع مع تشغيل خاصية السائق الآلي ، وهو بالخلف نائم على الكنبة الخلفية .

بطل هذا الفيديو يدعى جوناثان كوكس ، وهو ماينشر دائما فيديوهاته على القناة الخاصه به باليوتيوب ،
 وقام في الفيديو بوضع شريط ثقيل على عجلة القيادة في سيارة تيسلا لضمان عدم إلغاء تفعيل السائق الآلي، وعندما يكون على الطريق، يتكئ بمقعد السائق ويتظاهر بالنوم، ثم يقفز إلى المقاعد الخلفية ويتظاهر مرة أخرى بالنوم.

وبعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل طلبت تيسلا من الذين يستخدمون هذا النظام ، أن يضعوا أيديهم على عجلة القيادة مهما حدث ،ويبقوا أعينهم على الطريق ، ولا يقتصر الامر على ذلك ، بل أيضًا يخالف مجموعة من قوانين القيادة، لذا فهو يستحق عقابًا رادعا.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل السفر.. مضيفة طيران تقدم 10 نصائح مهمة| فيديو

يحمي من الزهايمر.. اعرف أهمية تناول الجرعة اليومية من فيتامين هـ

احذر.. 3 أخطاء غير متوقعة تكرف الشاي